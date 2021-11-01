محمد عبدالله ومحمد يوسف في سيمنار «فيفا» للمونديال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يشارك الحكمان الإماراتيان الدوليان محمد عبدالله حسن (ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول)، في سيمنار الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2022، والذي يبدأ اليوم بحضور 52 حكماً من عدة دول في آسيا، وأفريقيا، وشمالي ووسط أمريكا ومنطقة الكاريبي، وأوقيانوسيا، ويستمر حتى 5 الجاري.

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية في الحالات التحكيمية وحالات الفيديو وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بجانب خوض تمارين بدنية وفنية واختبارات للياقة البدنية.

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