96 ساعة «صلاحية PCR» لحضور المباريات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورابطة المحترفين عن زيادة مدة صلاحية فحص (PCR) للجماهير الراغبة في الحضور للمدرجات إلى 96 ساعة، بدلاً من 48 ساعة، وذلك في جميع مباريات مسابقات دوري «أدنوك للمحترفين»، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقات كرة الصالات، ومباريات المنتخبات، ومسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية، وكأس الرابطة وكأس السوبر.

وتأتي هذه الخطوة، من أجل منح المجال أمام المزيد من المشجعين لمشاهدة المباريات في الملاعب، مع استمرار تطبيق الإجراءات الصحية، حيث سيكون الحضور متاحاً لمن يُظهرعبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز «96» ساعة من وقت المباراة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز