الأولمبي والتأهل المستحق.. لكأس آسيا

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

نجاح المنتخب الأولمبي الإماراتي في التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان، جاء ليعضد موقف هذا الفريق الذي خسر أولى مبارياته في التصفيات بشكل مفاجئ من قيرغيزستان، وظن البعض أنه قد يخفق في الصعود، لكنه استعاد قدراته، وفاز على الهند وعمان، ليتصدر المجموعة الخامسة التي أقيمت بملعب الفجيرة، برصيد 6 نقاط، ليؤكد جدارته بالتواجد في النهائيات المقرر إقامتها العام المقبل في العاصمة الأوزبكستانية.

عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، هنأ الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الأولمبي على تأهلهم إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، مشيداً بأداء الأبيض أمام شقيقه العماني في المباراة الأخيرة، التي فاز فيها بهدفين نظيفين، مؤكداً أن تصميم اللاعبين على التأهل كان واضحاً منذ بداية فترة الإعداد.

وقال: «خسارة الأبيض في المباراة الأولى أمام قرغيزستان لم تفقدنا الأمل، لأننا نعرف شباب الأبيض وطموحاتهم وأهدافهم».

شكر

وقدم الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على الدعم الكبير الذي قدمه للمنتخب، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات، هيأت بيئة مناسبة لإعداد الأبيض الأولمبي، وما زالت تعمل على توفير أفضل إعداد للمنتخب حتى يستعد للنهائيات بشكل يلبي الطموحات، خصوصاً أن نهائيات آسيا تحت 23 سنة ستضم منتخبات قوية، كما أن التحديات ستكون كبيرة في هذه البطولة، منوهاً إلى أن الجهاز الفني والإداري سيحدد متطلبات المرحلة المقبلة.

نقاط الضعف

الطلياني قال: «على الرغم من التأهل، إلا أننا سنقوم بتشخيص نقاط الضعف في المنتخب من أجل معالجتها قبل الذهاب إلى النهائيات، لأن الأبيض الأولمبي يحتاج إلى مزيد من العمل والانسجام بين لاعبيه».

عمل دؤوب

بدوره بارك جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي التأهل، وقال إن التواجد في نهائيات أوزبكستان، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بعد عمل دؤوب وجهد مقدر من كل الأطراف، مهنئاً الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، وكذلك اللاعبين الذين صنعوا فرحة الفوز والانتصار، معرباً عن أمله في أن يتواصل الأداء المتميز خلال مباريات نهائيات كأس آسيا خلال العام المقبل.

بوهندي، أشاد بالقراءة الصحيحة لمدرب الأبيض الإسباني سيلفا الذي صحح أخطاء الهزيمة الأولى المفاجئة، أمام قيرغيزستان ليتمكن بعدها من تأمين النقاط الست كاملة بالفوز على الهند وعمان.

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