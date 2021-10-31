رابعة الهواة – الأرض تعاند أصحابها

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عاندت الأرض أصحابها خلال مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى التي أقيمت على مدار يومين، حيث أقيمت 7 مواجهات ضمن الأسبوع الرابع من المسابقة فشلت خلالها 5 أندية في تحقيق الفوز على أراضيها باستثناء دبا الفجيرة الفائز على الحمرية برباعية، وهو الفوز الثالث توالياً للنواخذة في الدوري، فيما استغل الذيد قيام المباراة على ملعبه متفوقاً على الرمس بنتيجة 3-1.

وعاد العربي المتصدر من ملعب غلف أف سي بفوز صعب بهدف، وهو الانتصار الرابع توالياً، وبالنتيجة نفسها حقق دبا الحصن الفوز بهدف على الجزيرة الحمراء بملعبه، كما تغلب البطائح على مصفوت بملعب الأخير بثنائية، وفشل التعاون في تحقيق الفوز على ضيفه الفجيرة بعد نهاية مباراتهما بتعادل إيجابي 1 - 1، فيما غابت الأهداف عن مباراة مسافي وضيفه حتا الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة تسجيل اللاعبين 15 هدفاً، وإشهار قضاة الملاعب لـ 30 بطاقة ملونة منها واحدة حمراء كانت من نصيب لاعب الرمس كارلوس جيوفاني.

صراع المراكز

وأحكم العربي قبضته على صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة دون أن يفقد ممثل إمارة أم القيوين أي نقطة منذ انطلاقة المسابقة، ويتقاسم البطائح ودبا الحصن مركز الوصافة بـ 10 نقاط لكل منهما، فيما يأتي دبا الفجيرة رابعاً بتسع نقاط، وتحتل ثلاث فرق وهى غلف أف سي والحمرية والذيد من المركز الخامس وحتى السابع برصيد 6 نقاط لكل منها، وتمتلك 3 أندية 5 نقاط، وهي الفجيرة الثامن ومسافي التاسع وحتا العاشر، وبرصيد نقطة وحيدة تأتي أربع فرق، وهي الجزيرة الحمراء ومصفوت وسيتي والتعاون في الوقت الذي لا يملك فيه الرمس أي نقطة.

سباق الهدافين

وفيما يتعلق بصراع الهدافين فقد وسّع البرازيلي ديغو دا سيلفا محترف دبا الفجيرة الفارق بينه وبين العماني محمد المربوعي إلى هدفين بعد أن وصل ديغو بأهدافه إلى 6 والمربوعي 4، ويأتي أربعة لاعبين بثلاثة أهداف هم دياكيتي محترف مسافي ورودريجو سيلفا لاعب البطائح والسيد القاروني من غلف أف سي.

وكان ملاحظاً في الجولة فشل المصري طارق السيد مدرب الحمرية في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على دبا الفجيرة الذي أشرف من قبل على تدريبه لأكثر من 8 مواسم، ومنيت شباك الحمرية بأربعة أهداف أحرزها لاعبو النواخذة، ويفقد طارق السيد البوصلة ويتوه في جبال دبا الفجيرة.

الجولة الخامسة

وتنطلق مباريات الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل بأربع مواجهات تجمع الرمس بضيفه مصفوت، التعاون والذيد، البطائح ضد مسافي، الحمرية يلاقي الفجيرة، ويوم السبت تقام 3 مباريات يستقبل خلالها دبا الحصن فريق سيتي، ويلتقي العربي مع ضيفه الجزيرة الحمراء، ويستضيف حتا غلف أف سي.

هدف

عبّر عبد الله سالم قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي عن رضاهم وسعادتهم في الوقت نفسه بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي بقيادة المدرب الوطني محمد جلبوت، وأعرب قنزول عن أمله في أن يواصل الفريق الذي يمثل إمارة أم القيوين بالرتم ذاته في مقبل المباريات، وأن يحافظ على موقعه الحالي في قمة ترتيب الدوري دون تلقيه لأي هزيمة، وأشار قنزول إلى أن تفوق الفريق ككل ناتج من حالة الانضباط التي يفرضها الجهاز الفني، إلى جانب التجانس والتناغم الكبير بين اللاعبين وحبهم لشعار النادي، ودعا المدير التنفيذي لاعبي العربي إلى ضرورة تناسي مباراة مصفوت والتفكير في لقاء الجزيرة الحمراء المقبل، مشيراً إلى أن العربي يتعامل مع كل مباراة بالقطعة.

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