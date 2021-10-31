الحكم أحمد سالم يخطف الأضواء في قمة «الفرسان» و«الزعيم»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يستحق حكم الدرجة الأولى أحمد سالم، نجومية التحكيم في الجولة الثامنة لدوري «أدنوك للمحترفين»، حيث خطف الأضواء بأدائه المتميز وتركيزه الكبير ولياقته البدنية العالية، في إدارته قمة شباب الأهلي والعين، ولم يرتكب أية أخطاء من شأنها أن تؤثر على نتيجة المباراة، واختبر في العديد من مواقف اللعب الصعبة مثل الاحتكاك الدائم بين اللاعبين وتعدد البطاقات الملونة «صفراء وحمراء»،وكان يقظاً في عدم احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي بجانب عدم الانصياع لمطالبة لاعبي العين بركلة جزاء حيث كان الاحتكاك طبيعياً بين اللاعبين، كما وفق في قرار طرد لاعب شباب الأهلي وليد عباس للإنذار الثاني، ولم يهتز بمحاولة بعض اللاعبين الضغط عليه بالاحتجاج.

لم يعب مشهد مباراة شباب الأهلي مع العين سوى قيام بعض اللاعبين بالاعتراض على الحكم «المتألق» في مشهد لم نره في المباراة السابقة بين شباب الأهلي والجزيرة التي قام الحكم التركي جانيد شاكير بإدارتها.

وشهدت الجولة الثامنة تميزاً تحكيمياً وخلت المباريات من أخطاء تحكيمية مؤثرة في النتائج، وفي يومها الأول لم يتم أي تدخل لتقنية الفيديو «VAR» في قرارات الحكام، ووضح التعاون الوثيق بين حكم الساحة ومساعديه في أكثر من حالة، التعاون مع حكام تقنية الفيديو، ولعل واقعة إلغاء ركلة جزاء للوصل خير دليل حيث أثبتت تقنية «VAR» أن هناك مخالفة دفع قبل اللعبة التي تم احتسابها ركلة جزاء، كما شهدت الجولة عودة الحكم الدولي عمار الجنيبي لإدارة المباريات بعد عودته من مهمة خارجية، بعد الشائعات التي أثيرت حول غيابه في الجولة الماضية.

توجد ملاحظة عامة للحكام، وهي أهمية إيقاف اللعب على الفور في حالة وجود احتكاك قوي بين اللاعبين، من الحفاظ على سلامة اللاعبين وسرعة علاج أي لاعب قد يكون عامل الزمن مهماً جداً في إنقاذ حياته.

حالات تحكيمية

*طالب لاعبو الإمارات بركلة جزاء في مباراتهم أمام الوصل ولكن الاحتكاك الذي حدث بين اللاعبين طبيعي، فيما جاء إلغاء الحكم ومساعده هدفاً للوصل صحيح لوجود تسلل.

* طالب لاعبو النصر بركلة جزاء للاحتكاك القوي بين حارس كلباء ولاعب النصر راشد عمر والاحتكاك لا يرتقي لقرار ركلة جزاء.

* لا يستحق بني ياس ركلة جزاء نظراً لأن مهاجم الفريق اختل توازنه دون أن يلمسه أحد من لاعبي الجزيرة.

* هدف الشارقة الأول في مرمى العروبة صحيح ولا يوجد شك في وجود تسلل.

* احتساب ركلة جزاء لصالح خورفكان في مباراته أمام عجمان قرار صحيح من الحكم أحمد عيسى.

* طرد لاعب الظفرة خلف الحوسني للإنذار الثاني في مباراة الوحدة صحيح.

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