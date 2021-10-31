مبخوت ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أختار الاتحاد الدولي للإحصاء علي مبخوت مهاجم الجزيرة ومنتخبنا الوطني للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2021 ضمن قائمة ضمت 32 لاعبا بقيادة محمد صلاح، رياض محرز، أشرف حكيمي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وغيرهم من أبرز نجوم المستديرة في أكبر الأندية العالمية.

ويعلن الاتحاد الدولي للإحصاء عن جوائزه بشكل سنوي لعدد من الفئات من بينها فئة أفضل حارس مرمى والتي ينافس عليها هذا العام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي القاهري، ويتنافس أيضا 24 مدربا على جائزة أفضل مدرب في العالم من بينهم التونسي معين الشعباني مدرب الترجي السابق والمصري البورسعيدي حاليا، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد اكتمال عملية الترشيحات خلال حفل ضخم نهاية نوفمبر المقبل.

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