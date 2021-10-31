إسماعيل مطر يهز الشباك في الموسم الـ 21 توالياً

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

واصل إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة كتابة الأرقام التاريخية في مسيرته مع الكرة الإماراتية بعدما بات أول لاعب يسجل في 21 موسماً متتالياً في الدوري الإماراتي منذ هدفه الأول الذي أحرزه في موسم 2002-2001 وصولاً إلى الموسم الحالي.

وساهم «سمعة» في قيادة فريقه الوحدة لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب الظفرة مساء أول من أمس في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ سجل اللاعب المخضرم الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

واقترب مطر من تحقيق رقم جديد مواصلاً كتابة التاريخ كواحد من أبرز المواهب الكروية التي أنجبتها الكرة الإماراتية، بعدما رفع رصيده من الأهداف مع الوحدة في مشاركاته في الدوري إلى 95 هدفاً.

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