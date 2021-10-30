ليغانيس الإسباني يضم أحمد سلام

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تعاقد ليغانيس الإسباني، مع الفلسطيني أحمد سلام أبو شهاب «21 عاماً»، لاعب رديف الجزيرة والفلاح السابق، في صفقة انتقال حر، بعد خوضه فترة معايشة مع النادي من أغسطس الماضي.

وأكمل اللاعب، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر «من مواليد الدولة»، إجراءات انتقاله إلى النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، واعتبر انضمامه إلى ليغانيس، تحدياً جديداً له، مؤكداً تصميمه على النجاح في التجربة الخارجية.

وكان أحمد سلام انضم لرديف الجزيرة في موسم 2018 - 2019، ثم انتقل إلى نادي الفلاح في موسم 2019-2020، وهو من خريجي دوري مدارس «لا ليغا دو»، الذي أقيم في الدولة قبل سنوات، وخاض من خلاله أكثر من لاعب تجارب مع عدد من الأندية الإسبانية.

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