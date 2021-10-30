«ثلاثية النمور» تكشف عيوب النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت الخسارة الموجعة التي تلقاها النصر في عقر داره أول من أمس على يد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 8 لدوري «أدنوك للمحترفين» عن ما لا يقل عن 5 عيوب باتت واضحة في العميد، أولها ضعف الأداء الدفاعي ما تسبب في أخطاء ساذجة أبرزها في مباراة عجمان في الجولة الأولى التي خسر فيها النصر بثلاثية نظيفة وفي الجولة السادسة عندما تعادل الفريق مع بني ياس على استاد آل مكتوم 2 - 2، وشهدت هذه المباراة تسجيل السماوي لهدفين من خطأين دفاعيين واضحين أحدهما من هجمة طريفة انفرد على إثرها المهاجم السويدي إسحاق ثيلين من قبل منتصف الملعب وسط غياب تام لدفاع النصر.

واستمرت الأخطاء الدفاعية في مباراة كلباء، برزت في اللقطة التي تلاعب فيها أحمد جشك مهاجم اتحاد كلباء بكامل خط الدفاع قبل أن ترتطم تسديدته بالقائم لكنها وجدت زميله الغيني عثمان كامارا الذي سدد بكل قوة في الشباك.

وقبل «العميد» في شباكه 10 أهداف في 8 مباريات بمعدل 1.25 هدف في كل مباراة، ويعد هذا المعدل مرتفعاً نسبياً لفريق يطمح للمنافسة على المركز الأول.

أما العيب الثاني الذي كشفته مباراة كلباء، فهو ضعف أداء الأجنحة في الأدوار الدفاعية وخاصة من الناحية الهجومية، وبات واضحاً أن النصر لم يستطع تعويض خروج محمود خميس بالشكل المطلوب، أما الثالث فيظهر في تفكك الخطوط الثلاثة ما يتسبب في أغلب الأحيان في عزل تيغالي تماماً، فيما يشمل العيب الرابع افتقاد النصر لعامل صناعة اللعب وسط الملعب وهو ما يتسبب كذلك في عدم خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل وبالتالي معاناة تيغالي من الناحية الهجومية.

والعيب الخامس الذي يعاني منه النصر هو ضعف الإعداد الذهني وغياب التركيز في العديد من المباريات، حيث يفشل الفريق في تحقيق الفوز كلما كان في حاجة إليه لاحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، وهذه المشكلة يعاني منها الفريق حتى في الموسم الماضي.

أخطاء مؤسفة

واعترف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بكل هذه العيوب، مؤكداً أن فريقه ارتكب أخطاء وصفها بالمؤسفة تسببت في تلقي خسارة موجعة بثلاثية أمام كلباء، كما أوضح المدرب افتقاد لاعبيه لعامل التركيز بالرغم من أن الحالة المعنوية للفريق كانت ممتازة بعد الفوز بثلاثية على الشارقة والـتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، وقال عقب الخسارة أول من أمس: شخصية الفريق كانت غائبة تماماً رغم أن المعنويات كانت مرتفعة، لقد قدمنا مباراة مخيبة للآمال بعيدة عن التركيز عكس ما ظهرنا عليه في المباريات الماضية، يجب علينا مراجعة حساباتنا بشكل سريع.

إنجاز

من جهته وصف الأوروغوياني خوخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء فوز فريقه بثلاثية نظيفة في ملعب النصر بالإنجاز الذي يدعو للفخر، وقال: تحقيق 3 نقاط كان الهدف الأهم الذي جئنا من أجله لكن الأداء الرائع ضاعف سعادتنا بالفوز، لقد طبق اللاعبون التعليمات حرفياً، وحققنا نجاعة هجومية كنا نبحث عنها منذ المباريات السابقة، سيمنحنا هذا الفوز دفعة معنوية قبل مواجهة شباب الأهلي في المباراة المقبلة.

وأضاف: الفوز جاء بهدوء وهو ما افتقدناه في الجولات الماضية، ونتطلع للحفاظ على هذا الأداء في كل مباراة نخوضها في المستقبل، وفي حال استمرينا بالعقلية نفسها ستكون لنا كلمة في الدوري.

وأوضح داسيلفا أن عثمان كامارا يعد اكتشافاً جديداً ومكسباً مهماً للفريق، مشيراً إلى أنه انضم للاتحاد في وقت مناسب جداً في ظل غياب مهاجم الفريق ملابا، وقال: أنا شخصياً متفاجئ بالأداء العالي لعثمان كامارا أظهر مستوى جيداً ويملك حساً تهديفياً وهو منضبط.

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