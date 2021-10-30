الأولمبي يحقق الإنجاز و يتأهل لنهائيات كأس آسيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حقق منتخبنا الأولمبي انجازا جديدا للإمارات وتمكن رجال الأبيض من خطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس اسيا تحت سن 23 عاماً والتي تقام العام المقبل في اوزباكستان.

واستفاد الأبيض من تعادل قيرغستان والهند السلبي خلال المباراة التي أعقبت مباراة الأبيض الأولمبي وعمان ليرفع غيرقستان رصيده إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الهندي لينفرد الأبيض بصدارة المجموعة الخامسة بعد أن حقق الفوز على عمان بثنائية نظيفة جاءت عن طريق كل من مروان فهد وعلي صالح في الدقيقتين 1 و 86 . ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدراً بها منتخبات المجموعة الخامسة.

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