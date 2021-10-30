«زلزال الملاعب» يمنح خورفكان فرحة مزدوجة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عاش جمهور خورفكان الملقب بـ «زلزال الملاعب» أمسية رائعة وفرحة مزدوجة بعد أن ساهم بشكل مباشر في فوز نسور الخور على عجمان بهدفين دون رد ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين وذلك من خلال التشجيع المتواصل وتحفيز اللاعبين وحضهم على الفوز، وكان الجمهور نفسه تواجد عصراً بصالة النادي حيث وقف إلى جانب فريق شباب صالات خورفكان الذي اكتسح ضيفه المدام بنتيجة 7-4 ضمن مباريات دوري شباب الصالات لتحتفل الجماهير أولاً مع الشباب، وتتحول الأنظار مساءً للملعب الرئيس للوقوف خلف النسور ولم يخيب رجال المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للنسور ظن جمهورهم الذي ملاً الأماكن المخصصة له في الملعب عن آخرها بعد أن اجبروا «البرتقالي» على قبول الخسارة والعودة من خورفكان دون رصيد من النقاط والأهداف.

وكانت شركة كرة القدم بنادي خورفكان برئاسة خليل غانم أطلقت مبادرة باستقطاب أقطاب النادي وحضهم على حضور مباريات الفريق الأول من داخل منصة ومدرجات ملعب خورفكان ووجدت هذه المبادرة الرضا والقبول من قبل أقطاب وجماهير نادي خورفكان ليستمتع الجميع بعرض وأداء جيد قاد به زاناردي الفريق إلى تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة 12 والمركز السابع.

ووجه مبارك مسعود الحمادي الناطق الرسمي باسم شركة خورفكان لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة الشكر لكل من حضر لملعب النادي، مشيراً إلى أن الجمهور لعب دوراً كبيراً في تحقيق النسور للانتصار ولابد من الإشادة هنا بـ«زلزال الملاعب» معرباً عن أمله في أن يتواصل التشجيع في قادم المباريات حتى يؤمن الفريق بقاءه رسمياً بل ويتقدم نحو احتلال مركز مميز ضمن ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

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