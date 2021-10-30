مهدي يبحث عن رأس حربة وإضاعة الفرص تقلق ريبروف

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

انتهت قمة شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة بدوري «أدنوك للمحترفين» بتعادل غير مرض للأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، فيما وجده مهدي علي مدرب «الفرسان» عادلاً لفريقه رغم أفضليته في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنه لم يوفق في التشكيلة وطريقة اللعب التي بدأ بها المباراة، وقال: ليس لدينا رأس حربة، وغيرت طريقة اللعب بعد 20 دقيقة، وشرح مهدي نقطة مهمة تتعلق بتبديل سعود عبد الرازق بعد العشرين دقيقة، مؤكداً أنه جاء بسبب تغييره طريقة اللعب، التي لم تكن مناسبة للمباراة، وليس لأن اللاعب لم يكن جيداً.

وأضاف: التعادل ليس في صالح الفريقين، ولكنه أفضل من الخسارة، والمنافس لا يقف بعيداً عنا، وحاولنا زيادة الفعالية الهجومية في الشوط الثاني، ولكن أحياناً لا يصيبك التوفيق، وخالد عيسى حارس العين، تألق في إبعاد تسديدة خليل، وحظوظ المنافسة مازالت قائمة، لأن الوقت لا يزال مبكراً على نهاية الموسم، ونتمنى زيادة جاهزية الفريق في المرحلة المقبلة.

وعن مشاركة أحمد خليل، قال: كنا نتمنى أن يكون اللاعب أكثر جاهزية، للدفع به مبكراً، ولكننا لا نرغب في التعجل بعودته، ولذا دفعنا به في الوقت المناسب، وفرق معنا في الأداء وقت مشاركته، وكان يمكن أن يسجل هدفاً، وأنا سعيد بعودته، ويحتاج وقتاً للوصول إلى مستواه.

وعن موعد ظهور عمر عبد الرحمن، قال: «عموري في التأهيل حالياً، وسنراه قريباً جداً في الملاعب، ولا أرغب في التعجل بعودته، وأريده جاهزاً تماماً.

وفي المقابل أكد الأوكراني سيرجي ريبروف أنه لم يلعب للتعادل وكان هدفه العودة بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن فريقه فعلياً خسر نقطتين مع الاحترام لشباب الأهلي. وقال: سيطرنا على فترات عديدة، وأوجدنا فرصاً ولكن لم نستثمرها، وهو الأمر نفسه الذي ظهر في مباراة الفريق والإمارات في كأس الرابطة.

وأضاف: في الشوط الثاني تمكن شباب الأهلي من اللعب على الانتشار الجيد في المساحات، وكانت لديه أفضلية نسبية في المحاولات الهجومية، ويجب أن يعرف الجميع أننا لعبنا قبل يومين في الكأس على عكس المنافس الذي وجد مساحة زمنية كافية للراحة.

وعن سبب تغيير سفيان رحيمي، قال: سعيت لتعزيز الجانب الهجومي بالدفع بلاعب صغير بسرعة جوناتاس، وشكرت سفيان على الجهد الجيد الذي بذله، وأفكر دائماً في مصلحة الفريق.

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