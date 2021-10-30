83% يتوقعون تغييرات فنية جديدة في أندية الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توقعت الجماهير حدوث تغييرات أخرى في مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين، قبل نهاية الدور الأول للمسابقة يوم 7 يناير 2022، بنسبة تصويت بلغت 83% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان»، مقابل 17% فقط، رأوا إنه لن تكون هناك أي تعديلات على الأجهزة الفنية للأندية خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

وبلغت النسبة 78% لمن يرى أن هناك تغييرات أخرى مرتقبة بين المصوتين عبر موقع «البيان»، مقابل 22%، ووصلت النسبة إلى 88% عبر «تويتر»، لمن يتوقع حدوث تغييرات مقابل 12%، وذلك بعدما شهدت الأسابيع الماضية تغيير ثلاثة مدربين، برحيل السوري محمد قويض عن الظفرة، وتين كات عن الوحدة، والمدرب الوطني عبد العزيز العنبري عن الشارقة.

من جانبه، توقع سعيد ثاني بخيت لاعب الأهلي السابق، حدوث تغييرات على الأجهزة الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، مع بقاء 5 جولات على نهاية الدور الأول، مع احتدام الصراع على قمة الترتيب، ومراكز النصف الأخير من الترتيب، خاصة وأن الأندية ترغب في تأمين موقعها بشكل قوي قبل انطلاقة الدور الثاني للدوري، وهو الأكثر صعوبة من الدور الأول للمسابقة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في إدارات الأندية، وعادة ما يتم التضحية بالمدرب، كونه الطرف الأضعف في معادلة اللعبة الجماعية، على الرغم أن السبب ربما يكون في اللاعبين أنفسهم أو حتى في الإدارات، والتي يجبر بعضها المدرب على تشكيلة معينة من اللاعبين والصفقات التي يتم التعاقد معها بدون رأي من المدرب، كما لا تصبر الجماهير والإدارات على بعض المدربين، مع علمهم بأن المدرب ليس وحده المسؤول عن النتائج والمستويات، وأن المشكلة الأكبر تكمن مثلاً في حالة اللاعبين.

نصيحة

وأبدى سعيد ثاني بخيت، أسفه على رحيل العنبري عن تدريب الشارقة بعد 4 مواسم، استطاع فيها قيادة الفريق إلى تحقيق لقبي دوري المحترفين وكأس السوبر، وأكد أن إدارة وجماهير الشارقة، كانت مطالبة بالصبر أكثر على المدرب، لأنه ما يزال في دائرة المنافسة، كما أن الفريق شهد تغييرات كثيرة الصيف الماضي، والعنبري كان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق النجاح مع هذه المجموعة.

وأنهى لاعب الأهلي السابق، متسائلاً.. من يضمن أن ينجح المدرب البديل للشارقة في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات؟، وشدد على أن إدارة الشارقة الآن مطالبة بالتعاقد مع اسم كبير لقيادة الفريق خلال باقي الموسم الجاري، وهو أمر من الصعب توفره في الوقت الحالي، ويضع الإدارة تحت ضغط توفير ميزانية كبيرة للتعاقد مع مدرب جديد قادر على صناعة الفارق مع الشارقة.

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