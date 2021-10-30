الأولمبي يعبر عمان ويقترب من التأهل لنهائيات كأس أسيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اقترب منتخبنا الأولمبي من خطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس أسيا تحت سن 23 عاماً مبقياً على حظوظه قائمة بعد تصدره منتخبات المجموعة الخامسة وجاء فوز الأولمبي الثاني على التوالي على شقيقه العماني بثنائية مروان فهد وعلي صالح في الدقيقتين 1 و 86 . ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدراً بها منتخبات هذه المجموعة التي تضم إلى جانب الإمارات وعمان كل من قيرغستان والهند .

وسينتظر منتخبنا الأولمبي نتيجة مباراة قيرغستان والهند والتي تعقب هذه المباراة بملعب الفجيرة وسيضمن الأبيض تأهله حال انتهت المباراة الثانية على وقع التعادل او فوز المنتخب الهندي اما في حال فاز قيرغستان على الهند فسينتظر الأبيض نهاية مباريات بقية المجموعات من اجل الحصول على بطاقة افضل الثواني .

وقبيل الدخول في أجواء المباراة فاجأ منتخبنا الأولمبي شقيقه العماني بأحراز الهدف الأول والذي جاء عن طريق اللاعب مروان فهد في الثانية الثامنة لانطلاقة المباراة بعد أن تلقى اللاعب فهد تمريرة مرر من منتصف الملعب لحظة ليتقدم فهد ويسدد في المرمى هدف اول اراح الجهاز الفني للابيض الأولمبي ، وكاد اللاعب عبد الله النقبي ان يضيف الثاني في الدقيقة السابعة لولا تدخل قائم مرمى المنتخب العماني والذي وقف حائلاً امام تسجيل الأولمبي للهدف الثاني .

وفي الدقيقة 33 لاحت فرصة التعادل للأحمر العماني لكن رأسية وليد المسلمي ضلت طريقها نحو الشباك وفرصة أخرى سددها عبد الله البلوشي في أحضان الحارس سهيل عبد الله ، وهبط إيقاع اللعب من جانب لاعبي منتخبنا الاولمبي في الدقائق الأخيرة للشوط الأول والذي انتهي بتقدم منتخبنا بهدف .

وفي الشوط الثاني استمر ايقاع اللعب سجال بين الفريقين ، وقام مدرب كل فريق بضخ دماء جديدة حيث اقحم الكرواتي داريو باستيش مدرب عمان لاعبين يمتلكون النزعة الهجومية بغية أدراك التعادل مع اعتماد مدرب منتخبنا الأولمبي الاسباني دينيس سيلفا على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وقبيل نهاية اللقاء بأربع دقائق أضاف اللاعب علي صالح هدف منتخبنا الأولمبي الثاني بعد أن استقبل تمريرة ماجد راشد بذكاء مسدداً الكرة يمين حارس مرمى عمان إبراهيم خلفان هدف ثاني انتهت عليه المباراة بتفوق الأبيض الأولمبي على عمان بهدفين .

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