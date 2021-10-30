خليفة الحمادي: أنا بخير وسأعود أقوى

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

أكد خليفة الحمادي متوسط دفاع الجزيرة أنه بخير وسيعود أقوى لمواصلة مشواره مع فريقه في الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه العلاج من الإصابة التي تعرض لها أول من أمس خلال الشوط الأول من مباراة «فخر أبوظبي» أمام بني ياس في الجولة الثامنة من الدوري نتيجة اصطدام مع زميله الحارس علي خصيف.

وكانت الواقعة وسقوط الحمادي على الأرض أقلقا الشارع الرياضي، خصوصاً بعد أن غادر اللاعب الملعب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، والتي بينت لاحقاً سلامته وعدم وجود ما يستدعي القلق، ليتم الإعلان عن وضعه الصحي ومغادرته للمستشفى واطمئنان الجميع على صحته.

وحظي الحمادي باهتمام كبير من قبل أسرة نادي الجزيرة التي سارعت لمساندة لاعبها، حيث زاره بالمستشفى زملاؤه اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري وعدد من محبي النادي، للوقوف معه والاطمئنان على صحته.

ووجه الحمادي الشكر لكل من وقف بجانبه وسأل عن حالته، وقال: «أنا بخير وبإذن الله أعود أقوى»، وبارك خليفة الحمادي لجماهير ناديه الفوز على بني ياس والوصول إلى النقطة 16 في الدوري.

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