الأولمبي وعمان.. طموح التأهل لنهائيات آسيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يسعى منتخبنا الأولمبي إلى خطف بطاقة الصعود لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم في أوزبكستان عندما يلتقي مع نظيره العماني في الرابعة و50 دقيقة اليوم بملعب الفجيرة، ويخوض الأولمبي المباراة بمعنويات الفوز على نظيره الهندي بهدف عبد الله إدريس وهو الهدف الذي أحيا آمال التأهل من جديد للنهائيات فيما حقق المنتخب العماني فوزاً ثميناً على قيرغزستان، ولديه نفس طموحات منتخبنا.

وسيدفع الإسباني دينيس داسيلفا مدرب الأولمبي بذات الوجوه التي حققت الفوز أمام المنتخب الهندي، ويدرك اللاعبون والجهاز الفني أنه لا بديل عن الفوز لاسيما وأن المنافسة تقام وسط جماهيرهم التي ينتظر منها الدعم والمؤازرة القوية، فيما حقق المنتخب العماني فوزاً ثميناً على قيرغزستان.

ووفق نظام البطولة، يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11 التي تضم 42 منتخبا يتنافسون من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة.



الهند وقيرغزستان

وتجمع المباراة الثانية اليوم المنتخب الهندي وقيرغزستان عند الثامنة والنصف مساء، والمنتخبان لا تنقصهما الرغبة والطموح في الفوز والظفر ببطاقة التأهل خاصة وأن كلا الفريقين يجمع في رصيده ثلاث نقاط.

ووصف الإسباني دينيس داسيلفا مدرب المنتخب الأولمبي مباراة عمان بالصعبة، مشيراً إلى أن اللاعبين مطالبون بمواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز على الهند وهو الانتصار الذي منحهم مزيداً من المعنويات، داعياً اللاعبين إلى استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.

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