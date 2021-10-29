في إنجاز لكرة الإمارات.. طاقم تحكيم دولي إماراتي يدير نهائي دوري أبطال آسيا 2021

المصدر: وام

عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، التي ستجمع فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، يوم 23 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

يضم الطاقم الدولي الإماراتي كلا من محمد عبدالله حسن /حكم ساحة/، ومحمد أحمد يوسف /مساعد أول/، وحسن عبدالله المهري /مساعد ثان/، وعادل علي النقبي /حكم رابع/، وأحمد سعيد الراشدي /حكم خامس/، وعمار علي الجنيبي /حكم فيديو/، وعمر محمد آل علي /حكم فيديو مساعد/.

وأكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الحكام أن اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطاقم تحكيم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا دليل على السمعة المهنية الرائعة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يأتي لثقة الاتحاد الآسيوي بالصافرة الإماراتية التي أثبتت نجاحها على كافة الصُعد المحلية والقارية والدولية.

وقال إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي قطاع التحكيم أهمية كبيرة ويقدم دعما كبيرا من أجل بناء قاعدة سليمة قادرة على تخريج أجيال جديدة من حكام الكرة، مؤكداً أن قضاة الملاعب الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة في كل المباريات القارية والدولية التي أداروها وتركوا بصمات إيجابية في كل الملاعب.

وأوضح الشامسي أن لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم تعمل على توفير بيئة مناسبة لتطوير الحكام والتحكيم.

وعبر الشامسي عن ثقته الكبيرة بطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيقود نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لما يمتلكه من خبرات واسعة اكتسبها من التجارب المحلية والقارية والدولية السابقة.

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