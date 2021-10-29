خورفكان يواصل صحوته ويفوز على عجمان بثنائية

المصدر: خورفكان – محمد فضل

واصل فريق خورفكان الصحوة وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه عجمان بثنائية نظيفة جاءت على مدار الشوطين عن طريق البرازيلي دودو من ركلة جزاء في الدقيقة 17 وأضاف زميله سالم الحمادي الهدف الثاني من تسديدة خارج منطقة الجزاء قبيل نهاية المباراة بخمس دقائق ليرفع خورفكان رصيده الى 12 نقطة متقدماً نحو المركز السابع وتجمد رصيد عجمان عند 11 نقطة متراجعاً نحو المركز التاسع ، وحضر المباراة جمهور كبير من انصار خورفكان .

وانهى خورفكان الشوط الأول متقدماً بهدف جاء من ركلة جزاء تسبب فيها لاعب عجمان ميرال الذي حاول ابعاد احدى الكرات لكنها ارتطمت بيده لم يتوانى حكم المباراة احمد درويش في احتسابها ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي المختص دودو مودعها يسار حارس عجمان على الحوسني في الدقيقة 17 .

بعد الهدف تراجع لاعبو خورفكان للحد من خطورة عجمان الذي ضرب حصاراً محكماً بغية تسجيل هدف التعادل لكن تحركات الثنائي تراولي ولينارد وجدت دفاعاً منظماً لخورفكان فضلاً عن تألق الحارس زايد العامرى الذي أفسد اكثر من فرصة محققة لهجوم عجمان .

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف الضغط من كل الجبهات لكن معظم التحركات وجدت حارساً يقظاً افسد كل مبادرة قام بها عجمان فضلاً عن تباطؤ رفاق تراولي في انهاء الهجمة بالطريقة الصحيحة .

وفي المقابل فأن خورفكان اعتمد على المرتدات والتي لم تخلو من خطورة والتي كاد من احداها باولينيو ان يضيف الهدف الثاني ، وقبيل نهاية المباراة بخمس دقائق اطلق اللاعب سالم الحمادي رصاصة الرحمة بعد تسجيله للهدف الثاني لخورفكان من تسديدة قوية عانقت شباك عجمان لتنتهي المباراة بفوز النسور على البرتقالي بهدفين دون رد

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