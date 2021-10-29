تعادل شباب الأهلي والعين في قمة الجولة الثامنة للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - غلام كاركر

تعادل شباب الأهلي وضيفه العين بهدف لكل فريق، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، في قمة الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، عزز بها العين صدارته للدوري للجولة السابعة على التوالي بوصوله إلى 18 نقطة، ورفع بها شباب الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، وتراجع من الوصافة إلى المركز الثالث.

وبدأ العين بالتسجيل برأسية كوامي في الدقيقة 44، وتعادل شباب الأهلي برأسية كارلوس ادواردو في الدقيقة 1 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وطرد وليد عباس مدافع شباب الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأت المباراة حماسية وسريعة، ومالت الأفضلية للعين الذي كان الأكثر خطورة، وأضاع لابا كودجو، أولى فرص العين في المباراة بتسديدة ضعيفة لكرة وصلته داخل منطقة جزاء شباب الأهلي في الدقيقة 6.

وأجرى شباب الأهلي، تغييراً مبكراً في الدقيقة 20، بخروج سعود عبد الرزاق، ونزول محمد جمعة "بيليه"، ولجأ العين إلى سلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء، ولكنها افتقدت التركيز، لتغيب عنها الخطورة.

وأنقذ حارس شباب الأهلي ماجد ناصر، مرماه من تسديدة قوية بقدم سفيان رحيمي في الدقيقة 34، بعد هجمة منظمة وسريعة، وسط ارتباك من لاعبي شباب الأهلي، والذين حاولوا التهديف في العين بهجمة مرتدة.

ووضع كوامي مدافع العين، فريقه في المقدمة بهدف من رأسية قوية في الدقيقة 44، وتمكن شباب الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، برأسية من كارلوس ادواردو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 11.

ودفع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بالمهاجم أحمد خليل في الدقيقة 71، في ظهور أول للاعب بعد غياب قرابة العام بسبب الإصابة، وسدد خليل في لمسته الأولى كرة قوية في الدقيقة 74، ولمسها خالد عيسى حارس العين، وارتطمت بالعارضة.

وازدادت سرعة الأداء في الدقائق الأخيرة، وتصدى خالد عيسى، لركلة حرة مباشرة سددها أحمد خليل في الدقيقة 85، وطرد وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بالإنذار الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز