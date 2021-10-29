العكبري يهدي الوصل 3 نقاط غالية أمام الإمارات

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

خطف محمد العكبري لاعب الوصل هدف الفوز الوحيد لفريقه في مباراته امام الإمارات مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جاءت دون الوسط من الفريقين ونجح خلالها الأمبراطور في إنتزاع 3 نقاط غالية بإحراز هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الزمن المهدر وقبل ثواني من صافرة النهاية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متقدما إلى المركز السابع مؤقتا، وبقى الصقور بدون رصيد في المركز الأخير.

وقدم الفريقان منذ البداية مباراة هجومية بحثا عن هدف مبكر، مع تفوق للصقور الذي قاد عدة طلعات على مرمى الوصل عن طريق سيلفا والنفاتي وقنادو، دون أن تتاح له العديد من الفرص والتي كان أبرزها تهديفة من آدم النفاتي مرت أعلى العارض، بينما كان الوصل الأكثر قدرة على إختراق المنطقة الدفاعية لمضيفه لكنه لم يتمكن من الوصول للشباك، لعدم وجود دور إيجابي في صناعة اللعب.

وتراجع الأداء أكثر في الشوط الثاني الذي غابت عنه اللمسات الفنية والهجمات المنظمة واللعب الممرحل، رغم التعديلات بواسطة الأجهزة الفنية من قبل الفريقين لتحسين الأداء وإحراز هدف التقدم الذي لم تكن له أي مؤشرات نتيجة الأداء السلبي والأخطاء المتكررة في التمرير، ومع إقتراب زمن اللقاء من النهاية حاول كل فريق الوصول للشباك وخطف نقاط الفوز بتفعيل الشق الهجومي لينجح محمد العكبري لاعب الوصل في إحراز هدف الفوز الثمين بضربة رأسية في الدقيقة الخامسة من الزمن المهدر للقاء والذي أعقبه صافرة النهاية.

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