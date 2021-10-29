الوحدة يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في شباك الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

صعد الوحدة مؤقتاً إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد تغلبه على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، على أرضية استاد حمدان بن زايد في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة بعدما حصد الفوز الثالث له هذا الموسم والثاني على التوالي، ليقتحم المربع الذهبي من دون أي هزيمة، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ونجح غريغوري دوفرنيس في مهمته الأولى مع الفريق بعد توليه المهمة عقب إقالة الهولندي هينك تين كات، ليكرر المدرب الفرنسي تفوقه على الظفرة الذي حققه الموسم الماضي بثلاثية أيضاً عندما تولى المهمة مؤقتاً.

سجل ثلاثية الوحدة عمر خريبين (2) وإسماعيل مطر (23) وفابيو مارتينز (69)، فيما سجل هدف الظفرة الوحيد البرازيلي المقيم بيدرو بافلوف (73).

لم يجد الوحدة صعوبة في تحقيق الفوز وبسط أفضليته على المباراة بالكامل بعدما افتتح التسجيل مبكراً بعد مرور دقيقتين عن طريق السوري عمر خريبين الذي استغل تمريرة عبد الله حمد ووضعها قوية في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى خالد السناني حارس الظفرة.

وأضاف إسماعيل مطر قائد العنابي الهدف الثاني لفريقه في كرة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة 23، ليضع بصمته ويسجل في الموسم الـ 21 على التوالي منذ أول مشاركة له في الدوري الإماراتي في عام 2001.

وازدادت الأمور صعوبة على أصحاب الأرض بعد طرد لاعب خط الوسط خلف الحوسني لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 26 ليكمل الظفرة المباراة بعشرة لاعبين.

وانخفض نسق الأداء في الشوط الثاني رغم سهولة المهمة أمام لاعبي الوحدة، إذ عاب الأداء الأنانية في بعض الأحيان، والاستهتار في أحيان أخرى، حيث كان الفريق بمقدوره زيادة غلة الأهداف إلا أن الفريق رفع النتيجة إلى ثلاثة أهداف فقط بعد أن سجل البرتغالي فابيو مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وقلص المقيم البرازيلي بيدرو بافلوف النتيجة بهدف من تسديدة يسارية من الركنية التي أرسلها سلطان الغافري وسط سوء تمركز من لاعبي الوحدة داخل المنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز