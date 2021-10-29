الثاني من فبراير موعداً مقترحاً لانطلاق كأس العالم للأندية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علم "البيان الرياضي" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حدد الثاني من فبراير من العام المقبل موعداً مقترحاً بشكل مبدئي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخها.

وأفاد مصدر أن اللجنة المنظمة للبطولة التابعة للاتحاد الدولي ناقشت مع اللجنة المنظمة المحلية موعد إقامة البطولة، وأن الموعد المبدئي المقترح لإقامتها سيكون في الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2022، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب الاستقرار على الموعد بشكل نهائي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن مؤخراً عن استضافة أبوظبي لكأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، بعد اعتذار اليابان، حيث سبق للعاصمة الإماراتية احتضان البطولة 4 مرات أعوام 2009، 2010، 2017، 2018.

وتأهل إلى البطولة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوكلاند سيتي الأسترالي بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، إلى جانب الجزيرة الإماراتي الذي يشارك بوصفه بطل الدوري الإماراتي، بينما ينتظر تحديد بطل دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) بين فلامنغو وبالميراس البرازيليين.

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