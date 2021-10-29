الأبيض الأولمبي يطالب الآسيوي بإقامة المباريات في توقيت واحد

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة تقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي للموافقة على إقامة مباراتي المجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات أوزبكستان، والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت بين منتخب الإمارات ونظيره عمان، وبين الهند وقيرغيزستان على ملعب نادي الفجيرة، لتقام في توقيت واحد لترسيخ مبدأ الشفافية بين جميع الفرق المشاركة في التصفيات، في ظل تساوي الجميع في عدد النقاط ولكل منهم 3 نقاط، وتعتبر مباريات اليوم الأخير حاسمة في مشوار التأهل.

حيث تتساوى المنتخبات الأربعة، وهي: الإمارات وعمان وقيرغيزستان والهند في كل شيء بدءاً من مجموع النقاط الثلاث وكذلك على مستوى الأهداف التي أحرزها كل فريق وكذلك الأهداف له وعليه، بامتلاك كل من المنتخبات الأربعة لهدفين ومثلهما في مرمى كل فريق، ووفق للوائح الاتحاد الآسيوي يتم حسم ترتيب فرق المجموعة وفق عدد النقاط ومن ثم المواجهات المباشرة وفارق الأهداف والأكثر تهديفاً ثم اللجوء إلى البطاقات الصفراء ولو استمر التعادل بين الفرق يتم اللجوء إلى القرعة.

حظوظ الأبيض

يحتاج الأبيض الأولمبي إلى تحقيق الفوز على نظيره عمان، بشرط فوز الهند على قيرغيزستان، حيث يتساوى الأبيض مع الهند في عدد النقاط، ويتأهل الأبيض بحسابات المواجهات المباشرة بعد فوزه على الهند بهدف في الجولة الماضية، وفي حال تعادل الأبيض مع عمان بهدفين وتعادل منتخبا الهند وقيرغيزستان من دون أهداف يتأهل الأبيض وعمان بحسابات المركز الأول والثاني، حيث يتأهل 4 أفضل ثواني في المجموعات المشاركة في التصفيات، وخلاف الفوز سيكون الأبيض في موقف صعب للغاية.

لذلك سيدفع الإسباني دينيس سيلفا مدرب الأبيض الأولمبي بكل أوراقه خلال مباراة الغد على الرغم من النقص الواضح في صفوف الفريق نتيجة عدم موافقة بعض الأندية على ضم لاعبيها للمنتخب، بحجة أن اللوائح لا تسمح بذلك، سعياً لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلي نهائيات أوزبكستان.

حيث أشار المدرب في مؤتمر صحافي إلى غياب عدد من أبرز الأسماء التي تم اختيارها بالقائمة لرفض بعض الأندية إطلاق سراح اللاعبين لحاجتها لهم خلال مباريات دوري أذنوك للمحترفين، ملمحاً إلى أن قيام التصفيات في توقيت مخالف لأيام «فيفا» جعل من الصعوبة ضم بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض التصفيات لتعارضها مع مباريات دوري المحترفين، موجهاً الشكر للأندية التي سمحت بمشاركة لاعبيها مع الأبيض الأولمبي في هذه المهمة الوطنية.

ونوه إلى أن مباراة عمان في ختام الجولة عصر السبت تحتاج لجهد مضاعف، ويجب الحذر من خطورة الفريق الأحمر، والذي يمتلك طموحات التأهل أيضاً.

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