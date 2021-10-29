الجزيرة يتقدم للوصافة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، كلباء – محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

استرد الجزيرة نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه بني ياس أمس 2 - 0 في لقاء الفريقين بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، متقدماً إلى المركز الثاني بالنقطة 16، بينما تجمد بني ياس عند 6 نقاط. أحرز الهدفين عبد الله رمضان في الدقيقة (45+4 ) وعبد الله ديابي بالدقيقة 65، وبهذه النتيجة صالح «فخر أبوظبي» جماهيره بعد خسارته الجولة السابقة أمام شباب الأهلي، فيما واصل «السماوي» نتائجه السلبية بتلقيه الهزيمة الرابعة بالبطولة.

تعرض خليفة الحمادي مدافع الجزيرة للإصابة بالشوط الأول إثر احتكاك مع زميله علي خصيف غادر على إثرها الملعب وحل بديلاً عنه يوسف أيمن.

وعاد فريق اتحاد كلباء من استاد آل مكتوم بأغلى 3 نقاط، متغلباً على النصر بثلاثية نظيفة، وبهذه النتيجة تجمد رصيد «العميد» عند النقطة 13، فيما رفع «النمور» رصيده إلى 10 نقاط.

وتمكن كلباء، من مفاجأة النصر بهدفين عن طريق الغيني عثمان كامارا والنمساوي روبرت زولج في الدقيقتين 12 و14، ولم تشكل محاولات النصر الهجومية خطراً على مرمى المنافس، وفي الشوط الثاني نجح عثمان كامارا في خطف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63، ويكشف الضعف الدفاعي الذي يعاني منه العميد منذ بداية الموسم، وهي الخسارة الثالثة للفريق في 8 مباريات.

وأجبر العروبة ضيفه الشارقة على التعادل الإيجابي 2 - 2، وتكفل كل من البرازيلي كايو وشاهين عبد الرحمن بإحراز هدفي الشارقة في الدقيقتين 1، 22، فيما سجل للعروبة النيجيري ايدو كنغيسلي في الدقيقتين 7،63، ووصل الشارقة للنقطة 13، والعروبة إلى 4 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز