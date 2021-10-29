3 مواجهات في الجولة الرابعة لـ «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بعد عصر اليوم «الجمعة» بإقامة 3 مواجهات، أبرزها قمة دبا الفجيرة ضد الحمرية، ويحل الفجيرة ضيفاً على التعاون في رأس الخيمة، فيما يستقبل الذيد ضيفه الرمس، وتستأنف غداً المباريات بـ 4 مواجهات، في الأولى يلتقي العربي فريق غلف أف سي بملعبه، ويستقبل الجزيرة الحمراء فريق دبا الحصن، فيما يستضيف مسافي فريق حتا، ويلتقي مصفوت البطائح.

يتصدر العربي المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مواجهات، ويأتي بعده فريق دبا الحصن برصيد 7 نقاط وهو الرصيد نفسه الذي يملكه البطائح ثالث المسابقة، وتمتلك 3 فرق رصيد 6 نقاط بالترتيب من المركز الرابع وحتى السادس، هي دبا الفجيرة والحمرية وغلف أف سي، و3 فرق أيضاً بأربع نقاط في مقدمتها الفجيرة ومسافي وحتا، ثم الذيد العاشر بثلاث نقاط، فيما يمتلك كل من مصفوت والجزيرة الحمراء وسيتي نقطة وحيدة، في الوقت الذي لا يملك فيه التعاون والرمس أي رصيد من النقاط.

فك الشراكة

ويسعى كل من دبا الفجيرة والحمرية، إلى فك شراكتهما حول النقاط الست التي يمتلكها كل فريق، وتحمل مواجهة اليوم ذكريات خاصة لمدرب الحمرية المصري طارق السيد الذي سبق له الإشراف على تدريب النواخذة محققاً معهم أكثر من إنجاز، وكان دبا قد حقق الفوز على الحمرية خلال مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

مواجهة صعبة

ويتطلع الفجيرة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة وذلك عندما يعود الفريق للأسبوع الثاني على التوالي لملاعب رأس الخيمة لمواجهة التعاون الذي لا يزال يبحث عن نفسه مع أندية الهواة بعد هزيمته في مباراتين، وكان الفجيرة قد حقق الفوز قبل أيام بخماسية نظيفة على الرمس بعد عرض جيد لذئاب الفجيرة.

مداواة الجراح

ويسعى كل من الذيد والرمس لمداواة جراح الهزيمة الماضية بعد خسارة الذيد بهدف في ملعب البطائح فيما انهزم الرمس من الفجيرة بخمسة أهداف ويمتلك الذيد 3 نقاط في وقت لا يوجد فيه أي رصيد من النقاط للرمس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز