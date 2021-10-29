بقرار نهيان بن زايد.. راشد بن حميد رئيساً للجنة العليا لمونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعضوية كل من عارف العواني نائباً وعضواً منتدباً، محمد بن هزام، أحمد القبيسي، طلال الهاشمي، سهيــل العريفي.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان أعلن في وقت سابق، عن عودة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2021، إلى الإمارات وأبوظبي، للمرة الخامسة في تاريخ البطولة المرموقة، ومن المؤمل أن تقام في الربع الأول من عام 2022.

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