خورفكان وعجمان.. البحث عن الأمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، خورفكان - محمد فضل

يستقبل خورفكان ضيفه عجمان في تمام الثامنة والنصف، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ويبحث كل فريق عن نقاط الفوز للابتعاد أكثر من «معمعة» مراكز الهبوط مبكراً، والاقتراب من دائرة الأمان، لاسيما أن الفرق بين الفريقين، نقطتين فقط، في جدول الترتيب، إذ يحتل عجمان المركز السابع برصيد 11 نقطة، وخورفكان الثامن بـ 9 نقاط.



وعاد خورفكان خلال الجولة السابعة من ملعب الشامخة، بتعادل مثير أمام بني ياس(2-2) بعد أن خاض نسور الخور أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب إسماعيل الحمادي بالبطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول، إلى جانب تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، مما يعني غيابه عن مواجهة اليوم أمام البرتقالي، ويبدو بأن مدرب خورفكان البرازيلي كايو زاناردي قد جهز بديل الحمادي في ظل التألق الكبير لعدد من نجوم الفريق خلال المباريات السابقة.



9 نقاط



البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان قال: مباراة اليوم في غاية الأهمية، لأن رصيدنا 9 نقاط، ونسعى للوصول إلى النقطة 12 ويجب استثمار اللحظات الجيدة التي يمر بها الفريق حالياً، كما أن المباراة على ملعبنا، وهذا يحفز اللاعبين على تقديم الأفضل، وفي اعتقادي أن اللاعبين لن يدخروا جهداً لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في مختلف المسابقات.



أضاف بقوله: عملنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عقب التعادل أمام بني ياس، مشيراً إلى أن اللاعبين انتظموا في عدة تدريبات تأهباً للقاء اليوم وأتمنى أن يكون التركيز حاضراً طوال وقت المباراة.



وألمح زاناردي إلى أنه حذر لاعبي الفريق، من خطورة البرتقالي الذي قدم مباراة كبيرة أمام الشارقة ضمن كأس رابطة المحترفين، وعاد من بعيد وسجل ثلاثية وضعت الفريق مع الثمانية الكبار.



معنويات عالية



على الجانب الآخر.. يدخل عجمان المواجهة، بمعنويات عالية بعد انتزاعه بطاقة التأهل في كأس رابطة المحترفين، الاثنين الماضي أمام الشارقة، حيث بدأ الفريق استعداداته للمباراة في اليوم التالي وخاض 3 تدريبات يومية، ركز فيها مدربه الصربي غوران على الجوانب التكتيكية، وانحصر التدريب الأول على اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الشارقة، فيما شارك جميع اللاعبين في التدريبين الثاني والثالث قبل التوجه مساء أمس إلى خورفكان، ويتطلع عجمان للتقدم خطوة إلى الأمام بعد وصوله للنقطة 11، لا سيما بعد أن خسر في المباراة السابقة أمام الظفرة في ملعبه.



ولم يخف الصربي غوران مدرب عجمان شعوره بصعوبة المباراة، حيث وصف منافسه خورفكان بالقوي والذي يملك لاعبين جيدين ومدرباً مميزاً، مشيراً إلى ثقته الكاملة في لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية برغم ضيق الوقت في الاستعداد للمباراة، وقال إن الفريق الفترة الماضية خاض مباريات خلال فترات متقاربة وحرص من جانبه على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم لجميع المباريات.



تراولي: نطمح للعودة بالنقاط



عبر الغامبي بوبكر تراولي مهاجم عجمان عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه هذا الموسم، سواء في دوري أدنوك أو كأس رابطة المحترفين، وقال إن مباراة اليوم أمام خورفكان مهمة بطبيعة الحال مثل جميع مباريات الدوري وطموحاته مع زملائه تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي.



وأكد تراولي انه في جاهزية جيدة للمباراة، وانه سعيد بافتتاح أهدافه في المباراة السابقة أمام الظفرة، ولكن في نفس الوقت حزين للخسارة، ويسعى مع زملائه في لقاء اليوم للعودة إلى طريق الانتصارات خاصة، أن عجمان قدم مستوى ثابتاً في جميع مبارياته السابقة.

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