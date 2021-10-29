الإمارات والوصل..صراع النقاط

المصدر: دبي - ايهاب زهدي، رأس الخيمة- أحمد عيسى

ستضيف فريق نادي الإمارات فريق الوصل في السادسة و 15 دقيقة مساء اليوم، لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة الصراع على النقاط الثلاث بدوافع مختلفة، حيث يسعى الصقور أصحاب الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول، بالإستفادة من فوزه المعنوي الذي حققه مساء الثلاثاء بملعبه على العين، في منافسة كأس رابطة المحترفين الشيء الذي رفع الروح المعنوية وزاد من دوافع اللاعبين لإيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق في الجولات السبع الماضية، ليحتل ذيلية الترتيب بدون رصيد، بينما يسعى الإمبراطور للعودة من جديد إلى الانتصارات عقب خسارته في الجولة الماضية أمام العين، والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط.



وأكد طارق السكتيوي مدرب الصقور صعوبة لقاء اليوم، بالإشارة إلى قوة الوصل وتميز جميع خطوطه، مشيراً إلى انه يضم عدداً من الأسماء البارزة التي تتمتع بموهبة عالية وقال: نعلم أننا مقبلون على مباراة قوية وصعبة، لكن ليس لنا خيار غير الفوز، لأننا في موقف حرج، وعلينا أن نقاتل بكل قوة لانتزاع النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الأول.



واشتكى السكتيوي من ضغط المباريات خلال الأيام الماضية، وذكر أن فريقه لعب أمام الوحدة يوم السبت والعين الثلاثاء، وسيلعب اليوم ضد الوصل، وقال: منافسنا في وضع أفضل، لأنه سبقنا ولعب مباراته بكأس المحترفين، وحصل على فترة أطول للراحة والتدريب قبل مقابلتنا، ومثل هذه الأشياء يجب أن تتم مراعاتها في البرمجة، حتى تتساوى كل الفرق لأن فارق حصة تدريبية واحدة يؤثر على التحضير للمباريات.



وعاد مدرب الصقور وقال إن لاعبيه في كامل الجاهزية وأن الروح المعنوية عالية، مؤكداً أنهم عازمون على كسب النقاط الثلاث ليكون الفوز بداية لحصد المزيد من النقاط في بقية مشوار المنافسة.



في المقابل، يدخل الوصل المواجهة بنشوة التأهل إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين على حساب بني ياس قبل أيام قليلة، ويسعى «الفهود»، إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري، بعد خسارة الجولة الماضية أمام العين بهدفين دون مقابل، بحثاً عن زيادة حصيلة النقاط، وتحسين ترتيب الفريق في جدول المسابقة، عن المركز التاسع برصيد 9 نقاط، خاصة أن الفارق البسيط بين الفرق، يسمح بحدوث قفزات كبيرة في المراكز حال الفوز، وتعثر فرق من المقدمة.



من جهته، أكد أودير هيلمان مدرب الوصل، جاهزية لاعبيه للمباراة، وقال: «نحن مستعدون للقاء فريق الإمارات في الدوري، بعدما ركزنا خلال الأيام القليلة الفاصلة بين المباريات، على استشفاء اللاعبين لمواجهة ضغط جدول المسابقات، وهدفنا تكرار المستوى الجيد الذي نقدمه في المباريات الأخيرة، وتجنب الأخطاء، وطموحنا تحقيق الفوز ومواصلة إسعاد جماهير الوصل».



في حين، قال ميشيل اراوخو لاعب الوصل: «أمامنا فرصة جيدة لتحسين ترتيبنا والاقتراب من فرق مقدمة الترتيب، وتنتظرنا مباراة مهمة بصرف النظر عن ترتيب ونتائج فريق الإمارات، وهدفنا اللعب بكل طاقتنا في المباراة، والسعي لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز، وإسعاد جمهورنا بالأداء والنتائج الجيدة».

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