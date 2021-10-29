الظفرة والوحدة.. ظروف متشابهة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يلتقي فريقا الظفرة والوحدة في السادسة والربع مساء اليوم، على استاد حمدان بن زايد في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة خاصة تحمل الكثير من الدوافع لكلا الفريقين، إذ يدخل العنابي اللقاء بجهاز فني جديد تحت قيادة الفرنسي غريغوري دوفرنيس، بعد إقالة الهولندي هينك تين كات عقب نهاية الجولة الماضية.

ويأمل المدرب الجديد للوحدة تحقيق بداية جيدة تعيد التوازن للفريق خصوصاً في ظل حالة الرضا عن تعيين غريغوري الذي قاد العنابي أيضاً في الموسم الماضي أمام الظفرة بعد إقالة رازوفيتش وفاز 3-0، وهي من الطرائف في مشوار المدرب الفرنسي مع العنابي، إضافة إلى أن الفريقين التقيا أيضاً في الدور الأول من الموسم الماضي في الجولة الثامنة.

وتتشابه ظروف الفريقين في الدوافع، حيث يطمح كلاهما في تحقيق الفوز الثالث له بالمسابقة والثاني على التوالي، إذ نجح الظفرة في العودة من عجمان في الجولة الأخيرة بثلاث نقاط مهمة وضعت الفريق في المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، ويتطلع للاستفادة من الدفعة المعنوية التي حصل عليها، فيما حقق الوحدة الفوز على الإمارات برباعية، ولكن جاء تغيير الجهاز الفني بعد عدم القناعة بما يقدمه من الناحية الفنية والتراجع الذي أصاب العنابي منذ بداية الموسم.

ويتفوق الوحدة في المواجهات التاريخية أمام الظفرة في دوري المحترفين بـ 15 انتصاراً مقابل 3 للظفرة، وحضر التعادل في 6 مناسبات.

تغييرات التشكيلة والطريقة

وقال غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة، إنه سيجري تغييرات على التشكيلة والطريقة التي سيخوض بها اللقاء، مؤكداً أن مهمة فريقه أمام الظفرة ليست سهلة، خصوصاً أن الأخير يملك حافزاً كبيراً بعد فوزه في الجولة الماضية وتحسن أدائه مع مدربه البرازيلي الجديد.

وأضاف أنه يسعى إلى أن يقدم الوحدة أفضل ما لديه، وضرورة خوض المباراة بانضباط والتزام من أجل تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الوحدة فريق كبير وهدفه دائماً المنافسة على البطولات.

ووجه غريغوري الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، على الثقة ومنحه فرصة تدريب الفريق الأول، مؤكداً أنه يسعى لبذل قصارى جهده لتحقيق الانتصارات للفريق.

استعادة الحيوية

وشدد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لنادي الظفرة، على أهمية أن يستعيد لاعبو فريقه حيويتهم في الوقت الحالي في ظل ضغط المباريات التي خاضها الفريق خلال أسبوع التي تصل إلى ثلاث مباريات.

وأوضح أنهم بكل تأكيد يعملون خلال الفترة المضغوطة على معالجة الأخطاء، مشيراً إلى أن الجميع يعمل أيضاً بتركيز للاستعداد لمواجهة الوحدة، لا سيما أن التغيير الفني الذي حدث في الوحدة بالطبع سيلقي بظلاله على لاعبي المنافس ودوافعهم في المباراة لإبراز أفضل ما لديهم وهو ما يجعل المباراة صعبة للغاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز