«الأولمبي» حظوظ متساوية بالمجموعة الخامسة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

باتت حظوظ منتخبات المجموعة الخامسة؛ الإمارات وعمان وقيرغستان والهند، للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم، متساوية، بعد تساويها في كل شيء بمشوار التصفيات (النقاط والأهداف).

وتتساوى المنتخبات الأربعة برصيد 3 نقاط إلى جانب امتلاك كل منها هدفين وعليها هدفين، وحافظ منتخبنا الأولمبي على حظوظه بعد تحقيقه فوزاً صعباً على نظيره الهندي بهدف وحيد في التصفيات المقامة حاليا في ضيافة الإمارات وتلعب باستاد الفجيرة، لتكون مباراة «الأبيض» غداً أمام شقيقه العماني هي الفاصلة والحاسمة ولا بديل فيها عن الفوز لضمان خطف البطاقة الأولى أو انتظار ورقة افضل الثواني حال فوز قيرغستان على الهند في المباراة الثانية التي تقام في اليوم نفسه.

والمثير في هذه المجموعة هو بعد تساوي المنتخبات الأربعة وهي الإمارات وعمان وقيرغستان والهند في كل شئ بدءاً من مجموع النقاط الثلاث والأهداف التي أحرزها كل فريق والأهداف التي ولجت شباك كل منها وتتساوى المنتخبات الأربعة رصيد 3 نقاط إلى جانب امتلاك كل منها هدفين وعليها هدفين، وحافظ منتخبنا الوطني على حظوظه بعد تحقيقه فوزاً صعباً على نظيره الهندي بهدف وحيد لتكون مباراة «الأبيض» غداً أمام شقيقه العماني هي الفاصلة والحاسمة ولا بديل فيها عن الفوز لضمان خطف البطاقة الأولى أو انتظار ورقة افضل الثواني حال فوز قيرغستان على الهند في المباراة الثانية التي تقام في اليوم نفسه.

اللمسة الأخيرة

وأشاد الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا بالفوز الأول لمنتخبنا على نظيره الهندي مشيراً إلى انه توقع صعوبة المباراة لافتاً إلى أن الفوز أبقى على حظوظ التأهل قائمة، وقال: افتقدنا اللمسة الأخيرة خلال المباراة ونجحنا في تحقيق الأهم وهو تحقيق الانتصار.

وحول غياب ابرز اللاعبين عن القائمة أشار المدرب إلى أن بعض الأندية رفضت إطلاق سراح اللاعبين لحاجتها لهم خلال مباريات دوري ادنوك للمحترفين، وألمح إلى أن قيام التصفيات في توقيت مخالف لأيام «فيفا» جعل من الصعوبة الاستعانة بكل اللاعبين لتعارض مبارياتنا مع مباريات الدوري.وقال: أشكر الأندية التي سمحت بمشاركة لاعبيها مع الأولمبي في مهمته الوطنية.

جهد مضاعف

ونوه سيلفا إلى أن مباراة عمان غداً تحتاج لجهد مضاعف ويجب الحذر من خطورة الفريق الأحمر والذي يمتلك طموحات التأهل، وقال: مجموعتنا تعد الأصعب على مستوى المجموعات وسنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل لنهائيات آسيا في اوزباكستان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز