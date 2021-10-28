الشارقة يسقط في فخ التعادل امام العروبة

المصدر: كلباء – محمد فضل

اجبر العروبة ضيفه الشارقة على قبول التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين ليفشل الشارقة في استعادة النغمة للمباراة الثالثة توالياً رافعاً رصيده الى 13 نقطة فيما وصل الأخضر الى النقطة الرابعة، وتكفل كل من البرازيلي كايو وشاهين عبد الرحمن باحرز هدفي الشارقة في الدقيقتين 1، 22 ، فيما دون ثنائية العروبة النيجيري ايدو كنغيسلي في الدقيقتين 7 ،63

ودون أي مقدمات وضع البرازيلي كايو فريقه الشارقة في المقدمة بعد أن تعامل بذكاء مع تمريرة زميله بن مولانغو التي خدع بها المدافعين محرزاً أول أهداف اللقاء تحديداً عند الثانية 28 لانطلاقة اللقاء.

ولم تستمر فرحة الضيوف كثيراً بعد أن أعاد النيجيري ايدو كنغيسلي المباراة لنقطة التعادل مستفيداً من عرضية جانلوكا التي تخطت الدفاع ليقابها كنغيسلي الخالي من الرقابة محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 7 .

واستمر إيقاع اللعب سريعاً بين الفريقين بغية تسجيل الهدف الثاني والذي جاء هذه المرة عن طريق رأسية مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 22 ، وحاول محترف العروبة كاك ان يعلن عن نفسه بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة لكن كرته ذهبت نحو المدرجات ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بنتيجة 2-1 .

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاع كنغيسلي كرة محققة لأدراك التعادل بعد أن في الهواء لاحد العرضيات والتي حاول ان يلعبها براسه لكن الكرة ضلت طريقها نحو الشباك في الدقيقة 46، ومن خطأ دفاعي فادح للشارقة تمكن محترف العروبة كنغيسلي من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 وهو الهدف الذي انتهت عليه مباراة الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين .

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