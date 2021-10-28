بقرار نهيان بن زايد .. راشد بن حميد رئيسا للجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية /الإمارات 2021/ برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعضوية كل من عارف حمد العواني نائبا وعضوا منتدبا، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، وأحمد عبدالله القبيسي، وطلال مصطفى الهاشمي، وسهيل عبدالله العريفي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد أعلن في وقت سابق عن عودة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2021 إلى الإمارات وأبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، ومن المؤمل أن تقام في الربع الأول من عام 2022.



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