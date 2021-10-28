"النمور" يقسو على النصر بثلاثية نظيفة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - غلام كاركر

قسى اتحاد كلباء على نظيره النصر بثلاثية نظيفة في عقر داره خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 8 لدوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، وبهذه النتيجة تجمد رصيد العميد عند النقطة 13 ، فيما رفع "النمور" رصيده إلى 10 نقاط.

جاءت المباراة قوية من جانب اتحاد كلباء الذي تمكن من مفاجأة النصر بهدفين سريعين، بعدما نجح الغيني عثمان كامارا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف زميله النمساوي روبرت زولج النتيجة في الدقيقة 14،

ونزل العميد بثقله بحثاً عن تقليل الفارق لكن محاولاته الهجومية لم تشكل خطراً على مرمى "النمور"، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية نظيفة.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه النصر عن تقليل الفارق، كرر "النمور" سيناريو الشوط الأول وفاجأه بهدف ثالث مبكر في الشوط الثاني، عن طريقه المهاجم الواعد عثمان كامارا في الدقيقة 63، ليكشف الضعف الدفاعي الذي يعاني منه العميد منذ بداية الموسم.

وابتسم الحظ للنصر عندما مرت تسديدة قوية لأحمد جشك لاعب اتحاد كلباء بجانب القائم بقليل (دق73)، فيما لم تفلح التغييرات الهجومية التي أجراها المدرب الأرجنتيني رامون دياز في تحسين أداء العميد الذي تلقى خسارته الثالثة في 8 مباريات.

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