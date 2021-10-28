الإصابات هاجس «الأبيض» قبل مواجهتي كوريا ولبنان

المصدر: دبي - العوضي النمر

حالة من القلق تسود الجهاز الفني للمنتخب الوطني (الأبيض) قبل مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بسبب غياب عدد من عناصر الفريق، أبرزهم عناصر خط الوسط الذين غابوا عن اللعب خلال الفترة الماضية مع أنديتهم بالدوري، مثل علي سالمين لاعب الوصل وماجد حسن لاعب شباب الأهلي وخلفان مبارك لاعب الجزيرة بسبب بالإصابة التي يعانون منها وحرمتهم من المشاركة في الفترة الأخيرة، إضافة لتراجع مستوى ليما في الفترة الأخيرة.

وهؤلاء اللاعبون يمثلون الأعمدة الرئيسية للمنتخب، ويعتمد عليهم المدرب الهولندي فان مارفيك اعتماداً كبيراً، لذلك يعاني مارفيك كثيراً من غياب هؤلاء، لأن استمرار غيابهم يضع المدرب تحت ضغط، ويدفعه لمشاركة عناصر لا تحظى بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبون، ويحرص أعضاء الجهاز الفني المساعدون للمدرب مارفيك على متابعة المباريات سواء في الدوري أم كأس المحترفين، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين لحسن اختيار عناصر بديلة في حال استمر غياب هؤلاء النجوم.

عناصر بديلة

ومن بين العناصر البديلة التي يتابعها الجهاز الفني لاعب العين أحمد برمان وزميله بالفريق يحيى نادر وماجد راشد لاعب الشارقة، بالإضافة إلى عبد الله رمضان العائد من الإصابة، والتي تسببت في تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وستكون الجولة التي تبدأ اليوم في الدوري حاسمة للانتهاء من اختيار اللاعبين الذين يشكلون القائمة الموسعة استعداداً للجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات مونديال قطر.

موعد التجمع

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب يوم 3 نوفمبر المقبل، مع موعد نهاية الجولة التاسعة لدوري أدنوك، على أن يغادر صباح اليوم التالي مباشرة إلى سيؤول في رحلة تستمر حوالي 6 ساعات، ويهدف المنتخب من السفر المبكر من أجل التعود على الطقس هناك وتعود اللاعبين على فارق التوقيت بين كوريا الجنوبية والإمارات والذي يقارب 5 ساعات تقريباً، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم 11 نوفمبر المقبل، وسوف يقوم اتحاد الكرة بترتيب للسفر إلى لبنان، عقب مباراة كوريا مباشرة، حيث يواجه الأبيض نظيره اللبناني يوم 16 نوفمبر.

لقاءان حاسمان

ويُعتبر لقاءا الأبيض مع كوريا الجنوبية ولبنان من أهم محطات مشاركة المنتخب في التصفيات، حيث يتحدد مستقبل الفريق بالتصفيات على نتيجة اللقاءين، حيث يحتل المنتخب الآن المركز الرابع برصيد 3 نقاط من التعادل السلبي أمام لبنان والتعادل بهدف أمام سوريا والتعادل بهدفين مع العراق، في المقابل يعتلي إيران صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه كوريا الجنوبية برصيد 8 نقاط ولبنان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وحصد الأبيض أي نقاط في المباراتين المقبلتين سيجدد أمله في المنافسة بقوة على نيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال قطر.

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