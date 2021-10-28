12 لاعباً في قائمة «أبيض الشاطئية» لبطولة القارات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختار محمد المازمي المدرب الوطني لمنتخب كرة القدم الشاطئية، 12 لاعباً في قائمة منتخبنا المُشارك في بطولة كأس القارات بدبي التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي للمرة العاشرة بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي واتحاد الإمارات لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2021.

وضمت القائمة كلاً من: محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، حسن الحمادي، علي محمد، وليد محمد، حميد جمال، أحمد ملاحي، عبد الله عباس، كمال علي.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت في الثاني عشر من أكتوبر الحالي قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، إيران واليابان والباراغواي.

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