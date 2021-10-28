3مباريات في انطلاق الجولة 8 لدوري أدنوك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة 8 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، حيث يستضيف النصر اتحاد كلباء، ويواجه العروبة ضيفه الشارقة، بينما يلعب الجزيرة أمام بني ياس.

ويستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء عند الساعة 18:15 مساء اليوم، ضمن على استاد آل مكتوم في لقاء يتطلع من خلاله الفريقان لمواصلة التحليق وتحقيق النتائج الإيجابية.

ويبحث العميد الذي يحتل المركز الرابع بـ13 نقطة عن تشديد الملاحقة على المركز الأول وتجنب إهدار المزيد من النقاط على أرضه بعد تعثره أمام بني ياس بالتعادل في الجولة 6، فيما يحتل كلباء المركز العاشر بـ7 نقاط ولم يذق طعم الخسارة آخر 3 جولات.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بلاعب الوسط طارق أحمد في التشكيلة الأساسية بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأخيرة، وكذلك ثنائي الدفاع محمد عايض والبرازيلي ليما جنباً إلى جنب.

وفي أروقة كلباء يسعى النمور لمواصلة نغمة الانتصارات والتي دشنها الفريق خلال الجولة الماضية أمام العروبة بنتيجة 1-2، كما أن كلباء سيخوض مباراة ملعب آل مكتوم بمعنويات التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة بعد إزاحته لجاره العروبة بالفوز عليه ذهاباً برباعية والهزيمة بهدف في الإياب ليتأهل كلباء لملاقاة الجزيرة في ربع النهائي.

مواجهة أولى

ويستقبل العروبة ضيفه الشارقة عند الساعة 18.15 من مساء اليوم، وعينه على الفوز الأول، ويسعى الفريقان اللذان يتواجهان للمرة الأولى لمداواة جراح الهزائم الأخيرة التي تلقاها كل فريق بعد خسارة العروبة أمام كلباء في الجولة الماضية وتلقي الشارقة لهزيمة قاسية أمام ضيفه النصر بثلاثية نظيفة.

ويبحث الشارقة صاحب الـ 12 نقطة عن العودة لطريق الانتصارات بعد 34 يوماً من آخر فوز حققه في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يحل ضيفاً على العروبة في استاد اتحاد كلباء في السادسة والربع من مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث تجرع الفريق خسارتين على التوالي في الدوري أمام عجمان ثم النصر وترتب على ذلك إعفاء مدربه الوطني عبد العزيز العنبري، ثم جاء خروج الفريق من كأس رابطة المحترفين أمام عجمان الاثنين الماضي تحت قيادة مدربه المكلف حالياً الإسباني خوان كارلوس.

ويستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه بني ياس عند الساعة 20.30 من مساء اليوم ، في مباراة تضميد الجراح بعد خسارة فخر أبوظبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، ومعاناة بني ياس مع نزيف النقاط في الجولات الثلاث الأخيرة التي خرج منها بنقطة واحدة بتعادله أمام خورفكان، ويمتلك في رصيده 6 نقاط في المركز الثاني عشر من المنافسة.

وعلى الرغم من أن المباراة تجمع بين بطل ووصيف النسخة الأخيرة من الدوري لكنها تشهد فارقاً كبيراً بين الفريقين في جدول الترتيب، نتيجة تراجع مستوى ونتائج السماوي الذي كان الحصان الأسود للدوري في الموسم الماضي، بينما يتواجد حالياً مع فرق المؤخرة رغم محافظته على مجموعة كبيرة من لاعبيه.

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