منتخب الإمارات الأولمبي يهزم الهند وينعش حظوظه في التأهل لنهائيات كأس آسيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير – زيشان احمد

أنعش منتخب الإمارات الأولمبي حظوظه في التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه الصعب على المنتخب الهندي بهدف اللاعب عبد الله إدريس الذي أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ، ليضع منتخبنا أول ثلاث نقاط في رصيده وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه المنتخب الهندي وكذلك المنتخب العماني الفائز في المباراة الأولى على قيرغستان بهدف .

وعكس ما كان متوقعاً فقد ساد البطء الشديد أجواء الشوط الأول الذي جاء مملاً ورتيباً وطغى الحذر الشديد على معظم فتراته حيث غابت الفاعلية وانحصرت الكرة وسط الملعب في أغلب الأوقات.

وكاد منتخبنا الأولمبي أن ينهي هذا الشوط متقدماً بهدف لو استثمر راشد سالم الفرصة السهلة التي هيأها له سلطان عادل بعد أن مرر له كرة على طبق من ذهب لكن راشد سالم لم يحسن ختام الهجمة بعد أن واجه حارس مرمى المنتخب الهندي ديرا سينج الذي فطن للكرة منقذاً مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي .

وخلال الشوط الثاني زج مدرب منتخبنا الأولمبي بالثنائي علي صالح وعبد الله سلطان لتنشيط الخط الأمامي، وفور دخولها بدءا هجوم الأبيض في التحرك مع ممارسة الضغط بغية تسجيل الهدف الأول ، وتلوح الفرصة الأولى للبديل عبد الله سلطان الذي وصلته احدى الكرات العرضيات والمرمى خال لكنه آثر أن يلعب الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاثة وسط دهشة الجميع وذلك في الدقيقة 63 .

وكاد علي صالح أن يفتتح التسجيل للأبيض لولا براعة الحارس الهندي ديرا سينج الذي تعملق في صد تسديدة اللاعب علي صالح في اللحظات الأخيرة .

وفي الدقيقة 81 يحتسب حكم المباراة الصيني فو مينج ركلة جزاء بعد عرقلة علي صالح داخل منطقة الجزاء انبرى لها المدافع عبد الله ادريس محرزاً هدف التقدم للأبيض الإماراتي في الدقيقة 82 وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة .

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