«الطب الرياضي» تطلع على بروتوكول كأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الطب الرياضي أمس اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، وبمشاركة الدكتور سعيد آل ثاني نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة الدكتور مجدي اسكندر، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتور بسام محبوب، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، ومقرر اللجنة محمد أحمد السيد، وحضر الاجتماع أيضاً عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

في بداية اجتماعها تقدمت اللجنة بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على دعمه المتواصل لها، كما تقدمت بالشكر للجهات المعنية بالدولة على دورها الكبير والمميز في مواجهة الجائحة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي.

وتم خلال الاجتماع دراسة كل المقترحات التي قدمتها الأندية بشأن الجانب الطبي في بروتوكول عمليات المباريات.

واطلعت اللجنة على كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية للمنتخبات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، التي تسبق استحقاقات المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى احتياجات منتخب كرة القدم الشاطئية المشارك في كأس العالم للقارات بدبي، والمعسكر الخارجي لمنتخب الشباب المقرر إقامته في مملكة البحرين.

كما اطلعت اللجنة على البروتوكولات الطبية المتبعة في دولتي كوريا ولبنان، خلال تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى البروتوكول الطبي لبطولة كأس العرب في قطر، وذلك للعمل على توفير كل المتطلبات المطلوبة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دوري مع أطباء الأندية الأسبوع المقبل، للوقوف على كل التحديات التي تواجه الأطقم الطبية العاملة في الأندية وكيفية التعامل معها، ودعم وتعزيز الآليات التي تخدم الحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبي نشاط كرة القدم في الدولة.

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