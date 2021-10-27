حسين سهيل: استضافة مونديال الأندية تأكيد لقدرة الإمارات على التنظيم الجيد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

عبر حسين سهيل مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة عن سعادته بتنظيم الإمارات لكأس العالم للأندية 2021، والتي تقام في أبوظبي مطلع العام المقبل، ويشارك فيها «فخر أبوظبي» باعتباره بطل الدوري، مؤكداً أن الاستضافة تعتبر إنجازاً وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في قدرة الإمارات على التنظيم الجيد.

وقال سهيل في حديث لـ«البيان الرياضي» إن ثقة «فيفا» لم تأت من فراغ ولكن نتيجة تجارب سابقة أثبت خلالها أبناء الإمارات الإمكانات العالية التي يتمتعون بها والترحيب الدائم بالضيوف وتهيئة الأجواء اللازمة لإقامة المنافسات وأضاف: ومن العوامل المهمة التي ساعدت في هذه الثقة دون شك البنية التحتية المتوفرة من ملاعب وفنادق بجانب الأمن والأمان، إضافة إلى النجاح الكبير في تجاوز جائحة «كورونا» بتوجيهات القيادة الرشيدة والجهد الكبير الذي بذله القطاع الصحي وكافة الجهات المختصة، وبالتأكيد كلها مميزات دائماً تمنح الدولة الأفضلية في التنظيم والمنافسة على استضافة جميع البطولات العالمية.

وأكد سهيل أن مشاركة الجزيرة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه تعتبر مسؤولية كبيرة على عاتق جميع اللاعبين، وتفرض عليهم مضاعفة الجهد منذ الآن، ذاكراً أنه على ثقة بأن لاعبيه سيكونون على قدر عال من المسؤولية ، مؤكداً أن فخر أبوظبي الذي يجمع بين عناصر الخبرة والشباب ومن خلال الدعم الذي يحظى سيقدم تجربة جديدة ناجحة.

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