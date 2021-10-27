الوحدة.. مرحلة جديدة مع غريغوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يبدأ الوحدة مرحلة جديدة مع الفرنسي غريغوري دوفرنيس الذي يتولى مهمة قيادة الفريق الأول خلفاً للهولندي هينك تين كات الذي أنهى النادي التعاقد معه بالتراضي على خلفية النتائج السلبية والمستوى غير المرضي الذي ظهر عليه الفريق منذ بداية الموسم. وأكد مصدر بالوحدة أن إدارة النادي تضع ثقتها في المدرب الفرنسي الشاب في الفترة الحالية لقيادة الفريق وأنه لا يوجد تفكير في البحث عن مدرب آخر في هذا التوقيت، وسيتم الاعتماد على غريغوري في بقية الموسم مع إجراء تقييم لعمل الجهاز الفني ومدى نجاحه مع الفريق الأول.

ويظهر الوحدة تحت قيادة غريغوري الذي كان يتولى تدريب فريق 21 سنة في المواسم الأخيرة وقاد الفريق إلى صدارة دوري 21 سنة في الموسم الحالي، وذلك خلال مباراة الظفرة المقررة بعد غد في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي تكرار لسيناريو الموسم الماضي الذي قاد فيه المدرب الفرنسي الفريق في مباراة الظفرة عقب إقالة الصربي فوك رازوفيتش ونجح في تحقيق الفوز ثم تلاه بفوز على الجزيرة قبل الاستعانة بتين كات.

وكان تين كات قد قاد الوحدة في ولايته الثانية في 21 مباراة منذ عودته في مارس الماضي، حين قاد الفريق في آخر 4 مباريات في الدوري الموسم الماضي، و7 مباريات في الموسم الحالي، كما قاد الفريق في 9 مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين.

وحقق تين كات خلال مشواره الثاني مع العنابي 8 انتصارات مقابل التعادل في 9 مباريات والخسارة في 4 مواجهات، وودع دوري أبطال آسيا عقب الخسارة القاسية بخماسية أمام النصر السعودي.

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