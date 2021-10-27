العين يخسر أمام الإمارات ويتأهل لثمن نهائي كأس المحترفين

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد عيسى)

حقق الإمارات فوزه الأول في الموسم الحالي، على حساب العين، خلال لقاء الفريقين مساء أمس في إياب الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين، بهدف المدافع ياغو ليوناردو، لكنه خسر بطاقة التأهل التي ذهبت للزعيم رغم الخسارة، مستفيداً من فوزه في جولة الذهاب بهدفين دون رد، ليواجه الوصل في ثمن النهائي من المنافسة.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، شهدت مشاركة العديد من عناصر الصف الثاني وجلوس أبرز الأسماء على مقاعد البدلاء في محاولة من الفريقين لتجهيز اللاعبين لبقية مشوار الموسم.

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