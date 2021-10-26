بالأرقام..أراوخو يفرض نفسه على هجوم الوصل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فرض الأورغوياني ميشيل أراوخو مهاجم الوصل، نفسه نجماً على مباراة «الفهود» وبني ياس أول من أمس، في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين، بعدما سجل هدفي الفوز لفريقه في الدقيقتين 43 و77 من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد زعبيل بدبي، وليساهم بقوة في صعود الوصل إلى دور الثمانية.

وكشفت الإحصائيات الرقمية للمباراة، أن اراوخو، والذي سبق وسجل هدفاً للوصل في لقاء الذهاب ليفوز فريقه 2-1، قام بلمس الكرة أول من أمس، 64 مرة، ونجح في 40 من 48 تمريرة بنسبة نجاح 83%، ومنها 6 تمريرات للأمام، و16 إلى الخلف، ولعب 3 كرات عرضية، وسدد ثلاث كرات على المرمى، ومنها تسديدتا الهدفين.

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ولعب أراوخو، مع الوصل 638 دقيقة موزعة على 8 مباريات، وسجل 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في مباراتين بكأس رابطة المحترفين، وهدفين في 6 مباريات شارك فيها مع الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، وتلك الأرقام تجعله أفضل أجانب «الفهود» حتى الآن، وتتطلع إليه الجماهير ليواصل مساهماته الناجحة وقيادة الفريق إلى الفوز، عندما يحل الوصل ضيفاً على فريق الإمارات يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من الدوري.

من ناحية أخرى، هنأ البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، لاعبيه بالفوز على بني ياس، والتأهل إلى دور الثمانية، وقال: «أهنئ فريقي على الفوز والتأهل، بعدما سيطرنا على المباراتين، وحققنا هدفنا بالتأهل، رغم ضغط المباريات الصعبة والمتتالية، وما يسببه ذلك من بعض الإرهاق».

وأوضح: «الجدول المضغوط، لا يسمح لنا سوى بتجهيز اللاعبين بدنياً ونفسياً، ولاعبو الوصل لا يقدمون 100% من مستواهم، لأنهم مثل زملائهم من لاعبي الفرق الأخرى، متأثرون بضغط المباريات، وصراع النقاط، ولكننا سنتعامل بشكل جيد مع المباريات المقبلة، ويجب التركيز على تقديم كل ما لدينا، والسعي بكل قوة لتحقيق الانتصارات، وحصد النقاط».

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