ميريك مشرفاً على المراحل السنية بنادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

تعاقد نادي الإمارات مع المدرب الصربي ميلان ميريك للإشراف على المراحل السنية وذلك في إطار خطط شركة كرة القدم بالنادي لتطوير الفئات العمرية وبناء فرق المستقبل، وسبق للمدرب الصربي العمل مع العديد من المنتخبات العمرية واكتشاف المواهب في صربيا ويوغسلافيا واستراليا وجزر المالديف، ووقع الاختيار عليه بعد دراسة متأنية لسيرته الذاتية.

وأكد ميريك سعادته بالعمل في نادي الإمارات وتوليه الإدارة الفنية، مبيناً أن مهمته العمل على تطوير الفئات السنية عبر التنسيق مع مدربي كل المراحل ومتابعة الأشبال والناشئين والشباب، وتحضيرهم لتحقيق النجاحات في المستقبل.

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