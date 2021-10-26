النصر والوصل وعجمان وكلباء إلى دور الثمانية للكأس

المصدر: متابعة: ياسر عوض، عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي

تأهلت أمس فرق النصر والوصل وعجمان وكلباء إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، واكتفى «العميد» بالتعادل السلبي أمس مع الظفرة في إياب الدور الأول باستاد آل مكتوم، مستفيداً من فوزه بمباراة الذهاب 3 - 1، وتأهل الوصل بتغلبه على بني ياس باستاد زعبيل 2 - 0 سجل الهدفين ميشيل أراوخو، وكان «الإمبراطور» فاز على «السماوي» ذهاباً بنتيجة 2 - 1.

وخطف عجمان بطاقة التأهل على حساب منافسه الشارقة بعد انتهاء مباراة الإياب باستاد الشارقة 3 - 3، بعد سيناريو مثير ظل فيه الشارقة متقدماً بنتيجة 3 - 0 حتى الدقيقة 77، ثم قلب عجمان النتيجة في أقل من 10 دقائق سجل فيها 3 أهداف على التوالي ليتأهل مستفيداً من تعادل الفريقين ذهاباً 2 - 2، سجل للشارقة مالانغو «هدفين» وشوكوروف، ولعجمان بوبكر تراولي من ركلة جزاء، وعبد الله صالح وبلال يوسف.



وأهدى مالانغو هدفه الأول للمدرب السابق عبد العزيز العنبري رافعاً وزملاؤه قميصه رقم 21 في لقطة رائعة، ووصل كلباء لدور الثمانية رغم خسارته أمام العروبة «إياباً» بهدف ناشد عبد القادر،اعتماداً على فوزه في مباراة الذهاب برباعية. من ناحية أخرى، يستضيف الإمارات فريق العين اليوم في ختام مباريات إياب الدور الأول، ويلعب العين أفضلية فوزه بهدفين في جولة الذهاب.

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