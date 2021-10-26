تين كات الضحية الثالثة في الدوري

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم إنهاء عقد المدرب الهولندي تين كات بالتراضي، فيما يتولى الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب فريق 21 سنة المهمة، وكان قاد الفريق مؤقتاً في مباراتين بالموسم الماضي، وستكون مباراة الوحدة والظفرة بالجولة الثامنة للدوري، الأولى له بالموسم الحالي، وأصبح تين كات ثالث ضحايا المدربين بالموسم بعد إقالة السوري محمد قويض من الظفرة وعبد العزيز العنبري من الشارقة. الجدير بالذكر ان تين كات عاد لتدريب الوحدة «للمرة الثانية» ،مارس الماضي بعقد حتى نهاية 2022، عقب إقالة الصربي رازوفيتش مع نهاية الجولة 20 من دوري الموسم الماضي، فيما كانت المرة الأولى لتين كات مع «العنابي » في موسم 2018 - 2019.

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