البطائح بطل «شتاء» الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصبح البطائح بطلاً للشتاء بدوري كرة الصالات منهياً الدور الأول من البطولة منفرداً بالصدارة برصيد 22 نقطة بعد فوزه على الشارقة 5 -2 في الجولة التاسعة، وحل خورفكان ثانياً برصيد 20 نقطة بعد تعادله مع شباب الأهلي 3 - 3، والظفرة ثالثاً برصيد 17 نقطة بتعادله 1-1 مع النصر «الرابع» بالرصيد نفسه.

وحافظ الشارقة على المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما تقدم اتحاد كلباء إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط بفوزه على مليحة 3 - 2، والحمرية سابعاً برصيد 10 نقاط بفوزه على دبا الحصن 4 - 3، ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط، وشباب الأهلي تاسعاً برصيد 8 نقاط، ودبا الحصن بالمركز العاشر والأخير برصيد 6 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز