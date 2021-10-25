العروبة يفوز للمرة الاولى وكلباء " الخاسر " يتأهل لملاقاة الجزيرة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وضع العروبة حداً لهزائمه أمام كلباء وفاز عليه بهدف اللاعب العماني ناشد عبد القادر الذي سجله في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ولم يكن فوز العروبة الأول في الموسم كافياً لتواجد الفريق في دور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة بعد تلقيه للهزيمة برباعية خلال مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام بملعب كلباء ليضرب النمور موعداً مع الجزيرة في ربع النهائي ويلعب العروبة مباراة الترضية وتحديد المراكز.

بدأت المباراة هادئة ورتيبة مع غياب المحاولات الهجومية التي لا تبرهن عن نوايا الفريقين في الوصول للشباك ، وتراجع لاعبي كلباء المتفوق ذهاباً برباعية اغلب فترات الشوط الأول للرجوع للخط الخلفي وذلك للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب العريضة مع الاعتماد على المرتدات وممارسة التسديد من مسافات بعيدة بغية مفاجأة حارس العروبة أحمد الكعبي .

وإزاء هذه الوضعية استغل لاعبو العروبة تراجع الضيوف ليتمكن اللاعب العماني ناشد عبد القادر من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 32 ، بعد تطاول اللاعب لاحد الكرات ليقوم بتحويلها برأسه لتتخطى الكرة خط المرمى دون أن تعانق الشباك هدف منح رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي مزيداً من المعنويات والاريحية قبيل التوجه لغرف تبديل الملابس .

وفور دخوله في الشوط الثاني اطلق الغيني عثمان كمارا تسديدة صاروخية لم يوقفها الا قائم حارس مرمى العروبة احمد الكعبي في الدقيقة 70 .

ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد ليعلن حكم المباراة حسن البلوشي نهاية اللقاء بفوز العروبة بهدف

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