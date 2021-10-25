الوصل يكرر فوزه على بني ياس ويصعد لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

تأهل الوصل إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين، بعد تغلبه على ضيفه بني ياس بهدفين دون مقابل مساء اليوم، وسجلهما ميشيل أراوخو في الدقيقتين 43 و77 من عمر مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي، ضمن إياب الدور الأول للبطولة، ليواصل "الفهود" تفوقهم، ويكرروا فوزهم على "السماوي" بعدما حسموا لقاء الذهاب في الشامخة بنتيجة 2-1.

وقدم الفريقان أداءً هادئاً في الشوط الأول، ومالت الأفضلية النسبية للوصل، والذي كان الأكثر جدية على الصعيد الهجومي، ولكنه افتقد اللمسة الأخيرة، حتى نجح ميشيل أراوخو، في تسجيل هدفاً في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية أرضية من عبد الله خميس.

وأرتفع الإيقاع سرعة في الشوط الثاني، مع تغييرات مهمة من مدرب بني ياس، سعياً لإدراك التعادل، قبل أن يعزز أراوخو من تقدم الوصل بهدفه الشخصي الثاني، والثاني للوصل في الدقيقة 77، من كرة وصلته من زميله ويليام بوتكير، وسددها قوية لتسكن شباك بني ياس.

وحاول بني ياس العودة في الدقائق التالية، مع ارتداد دفاعي للوصل، ولعب على الهجمات المرتدة، وسدد سواريز كرة قوية في الدقيقة 90، وارتطمت الكرة بالقائم الأيسر لمرمى الوصل، ومرت عرضية، لتضيع فرصة تقليص الفارق من بني ياس.

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