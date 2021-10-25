«الأولمبي» يقع في فخ المفاجآت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وضع لاعبو منتخبنا الأولمبي أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعد الوقوع في فخ المفاجآت، والهزيمة أمام المنتخب القيرغستاني بنتيجة 2-1 في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزباكستان.

قدم منتخبنا الأولمبي شوطاً أول رائعاً، لكن اللاعبين لم يستفيدوا من الفرص السهلة التي أتيحت لهم وكانت كفيلة أن يخرج الأبيض فائزاً بثلاثة أهداف على أقل تقدير في الشوط الأول، ولم يستطع دينيس داسيلفا مدرب الأبيض الأولمبي القراءة الصحيحة لشوط المدربين، عكس نظيره نيكولاي مدرب المنتخب القيرغستاني الذي عرف كيف يغير خطة اللعب بعد أن دفع بعدد من البدلاء في الشوط الثاني رجح بهم كفة المباراة لصالحه، إذ أثمر عن هدفين في آخر ربع ساعة من عمر اللقاء، ويحصد قيرغستان 3 نقاط مهمة متربعاً بها في صدارة المجموعة بجانب منتخب الهند الذي حقق المفاجأة وتفوق على الأحمر العماني أيضاً بنتيجة 2-1.

هذه النتيجة وضعت منتخبنا الأولمبي في حرج شديد وبات عليه ضرورة الفوز غداً الأربعاء على نظيره الهندي، ومن ثم على شقيقه العماني في المباراة الأخيرة بالتصفيات، وتبدو الفرصة قائمة بشرط الحصول على النقاط كاملة خلال المباراتين المقبلتين.

استغلال الفرص

في تعليقه على المباراة ونتيجتها قال الإسباني دينيس داسيلفا مدرب المنتخب الأولمبي: لاعبو الأبيض سيطروا على معظم فترات المباراة لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم

وقد حذرتهم من خطورة المنتخب القيرغستاني، ومع ذلك، لم أتوقع نهاية المباراة بهذا السيناريو، لا سيما أن الخسارة وضعتنا في مهمة صعبة، ولا بد من الحصول على نقاط مباراتي الهند وعمان.

بدوره قال نيكولاي مدرب منتخب قيرغستان: لا بد من تقديم التهنئة للجنة المنظمة للتصفيات الآسيوية على هذا التنظيم، أما بالنسبة للمباراة، فلم نكن جيدين في الشوط الأول، لكن الأداء تطور في الشوط الثاني وأسفر عن تسجيلنا هدفين بعد تأخرنا بهدف.

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