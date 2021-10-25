الصقور والزعيم...حظوظ غير متكافئة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى - العين- طلحة عبدالله

يلتقي الإمارات وضيفه العين عند السادسة والربع من مساء الالغد في جولة الإياب من المرحلة الأولى لمنافسة كأس رابطة المحترفين، وكانت جولة الذهاب انتهت لمصلحة الزعيم 2 - 0 الشئ الذي يجعله قريباً من الحصول على بطاقة التأهل خاصة بعد أن قدم مستويات متميزة وحقق نتائج باهرة منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف مضيفه الذي يحتاج أولاً لتعديل نتيجة الذهاب وتحقيق التفوق من أجل التأهل لكن الفريق يعاني من توالي النتائج السلبية ولم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم لذلك سيدخل اللقاء بحظوظ ضعيفة.

وقال طارق السكتيوي مدرب الصقور إن فريقه سيقاتل ولن يستسلم خلال لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز، معترفاً في ذات الوقت بصعوبة المهمة، ذاكراً أن العين يقدم أفضل مواسمه ويتألق في كل المنافسات والفوز عليه يتطلب الكثير من الجهد والتوفيق، مؤكداً أن كرة القدم ليس فيها مستحيل وتتقبل كافة النتائج.

وقال السكتيوي: نحتاج إلى التركيز في أرضية الملعب ونسيان نتيجة جولة الذهاب حتى لا تتضاعف علينا الضغوط النفسية وبالتالي نكون خارج أجواء اللقاء، يجب أن يكون هدفنا تقديم مباراة جيدة والبحث عن الفوز، علينا أن نتحلى بالإصرار والعزيمة أمام منافس قوي يستحق كل الاحترام.

وأشار مدرب الصقور إلى أن فريقه ظل يقدم مستويات متميزة ولكنه لا يوفق في تحقيق الانتصارات، ذاكراً أن عدم الفوز أمر مزعج ومقلق ويضاعف من الضغوط على اللاعبين وأضاف: الأداء وحده لا يكفي في كرة القدم لأن الجمهور يريد الانتصارات والنقاط، لذلك يجب أن نخرج من دائرة النتائج السلبية سريعاً بداية بلقاء اليوم حتى نقدم الأفضل وننافس في بقية مشوار الموسم.

تحديات مهمة

من ناحيته أكد المدرب الأوكراني، سريجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن فريقه سيفقد جهود عناصر مهمة في القائمة الأساسية لافتاً إلى أن العين تنتظره تحديات مهمة في هذه المرحلة على مستوى بطولتي كأس رابطة المحترفين ودوري أدنوك، وأوضح أنه لا يسعى لإيجاد مبررات أو يعترض على الواقع خصوصاً وأن بعض الفرق تواجه نفس الظروف، بانضمام لاعبين إلى المنتخب الأولمبي.

وقال ريبروف: نحن مطالبون بالفوز في جميع المباريات، وأرى أن مهمتنا لن تكون سهلة في مواجهة الإمارات الليلة وهو يلعب بأرضه ووسط جمهوره ويتطلع لتعويض خسارته في جولة الذهاب، لكننا ندرك أهمية اللقاء لضمان تأهلنا إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بعد أن حسمنا لقاء الذهاب في العين متقدمين بهدفين دون مقابل، ونتطلع لتحقيق الفوز مع علمنا أن الإمارات، خاض قبل يومين مباراة في مسابقة الدوري أمام الوحدة وسيواجهنا اليوم، ويتوجب علينا أن نظهر جاهزيتنا بالصورة المطلوبة من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة، وذلك لن يكون إلا بالقتال والتركيز وتجهيز اللاعبين حسب المتاح من قائمة الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز